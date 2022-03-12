Akyazı: "Ali Koç Başkan, Trabzon şampiyon"

Trabzonsporlu taraftarlar, Göztepe maçında şampiyonluk tezahüratı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Akyazı: 'Ali Koç Başkan, Trabzon şampiyon'
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12 Mart 2022 21:09
Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.

Bordo - mavili taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç üzerinden yapılan tezahüratta, "Ali Koç Başkan, Trabzon şampiyon" ifadelerini kullandı.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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