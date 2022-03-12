Akyazı: 'Ali Koç Başkan, Trabzon şampiyon'

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.
Bordo - mavili taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç üzerinden yapılan tezahüratta, "Ali Koç Başkan, Trabzon şampiyon" ifadelerini kullandı.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bordo - mavili taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç üzerinden yapılan tezahüratta, "Ali Koç Başkan, Trabzon şampiyon" ifadelerini kullandı.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.