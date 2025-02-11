AKTÜEL | İstanbul'da 7 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Beykoz, Sultangazi, Arnavutköy'de okullar tatil edildi.



ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK



Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerine göre İstanbul'da başlayan kar yağışının Çarşamba öğle saatine kadar etkisini sürdüreceği ve hava sıcaklığının ise 2 ila 4 derece arasında olacağı kaydedildi.



VALİLİK'TEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği: "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir."



AKOM'DAN UYARI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve özellikle akşam ve sabah erken saatlerde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 3-6 derece aralığında kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor."



