BEŞİKTAŞ 11'İNDE 5 DEĞİŞİKLİK

EMİRHAN İLKHAN LİGDE İLK KEZ

YEDEK KULÜBESİNDE ALTYAPIDAN 6 GENÇ

HAMZAOĞLU'NDAN 3 DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ BASKILI BAŞLADI

BEŞİKTAŞ 25'TE ÖNE GEÇTİ

1-0'DAN SONRA DA BEŞİKTAŞ

BATSHUAYI FIRSATI HARCADI

POHJANPALO FIRSATI DEĞERLENDİRDİ

EMİRHAN İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

POHJANPALO YİNE DURAN TOPTAN ATTI

TEMPOLU VE RİSKLİ BÖLÜM!

86'DA İKİ KIRMIZI BİRDEN

AKSİYON DÜŞMEDİ AMA GOL OLMADI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.Beşiktaş, 25. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Rizespor, 56. dakikada Joel Pohjanpalo'nun golüyle eşitliği sağladı.Beşiktaş, yalnızca 4 dakika sonra Emirhan İlkhan ile tekrar öne geçti. Beşiktaş'ın 2004 doğumlu genç yeteneği Emirhan İlkhan, Süper Lig'deki ilk maçında fileleri havalandırdı.Çaykur Rizespor, 68. dakikada bir kez daha Joel Pohjanpalo ile eşitliği sağladı.85. dakikada Rizesporlu Gökhan Gönül faulü nedeniyle, Beşiktaşlı Montero ise faul sonrası Boldrin'e yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımlarını 10 kişi bıraktılar.Beşiktaş'ı ligdeki son 20 maçında mağlup edemeyen Çaykur Rizespor, puanını 18'e çıkardı. Deplasmandaki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Beşiktaş ise 29 puana yükseldi.Beşiktaş, gelecek hafta Gaziantep FK'yi konuk edecek. Çaykur Rizespor ise VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'daki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre sahaya 5 farklı oyuncu ile çıktı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının fazla yaşandığı siyah beyazlı ekipte, takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli ve Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe de testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Rize'ye gelmedi. Beşiktaş'ın başında sahaya Halim Okta çıktı.Beşiktaş'ta sarı kart cezasının yanından hasta olan Ghezzal ile birlikte Pjanic, Teixeria, Atiba, Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, N'Koudou kafilede yer almadı.Rize'ye getirilen Salih Uçan ise sindirim sistemi enfeksiyonu nedeniyle müsabakanın kadrosundan çıkarıldı.Okta, sakat ve hasta oyuncuların çokluğu nedeniyle zorunlu değişikliklere gitti.Beşiktaş'ta genç oyuncu Emirhan İlkhan ilk kez Beşiktaş forması ile Süper Lig maçına çıktı.Beşiktaş, sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef, Welinton, Emirhan İlkhan, Güven Yalçın, Batshuayi ilk 11'i ile çıktı.Okta, Çaykur Rizespor karşısında Emre Bilgin, Göktüğ Baytekin, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Serdar Saatçı, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş'ı yedek soyundurdu.Çaykur Rizespor'da ise Kovid-19 temaslısı oldukları için yurt dışında karantinada bulunan Loic Remy ve Bolasie kadroda yer almadı.Yeşil-mavililerin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, son oynadıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.Yeşil-mavililerde Tarık Çetin'in yerine Gökhan Akkan, Emirhan Topçu'nun yerine Selim Ay, Sabo'nun yerine Boyd görev yaptı.Bu sezon ilk kez 3-4-1-2 taktiğiyle sahaya çıkan Beşiktaş, mücadeleye tempolu ve atak başladı. Henüz 2. dakikada Batshuayi, net bir fırsattan yararlanamadı. 9. dakikada Emirhan'ın kafa vuruşu üst direkten geri geldi.Emirhan ve Güven ile ikinci bölgeden üçüncü bölgeye hızlı ve dikine koşularla rahat giren Beşiktaş, her atağında tehlike yaratmaya başladı.Çaykur Rizespor savunması bu ataklar karşısında zorlanırken, siyah beyazlıların baskısı 25. dakikada penaltıyı getirdi.Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Batshuayi, yaptığı vuruşla kaleci Gökhan Akkan'ın sağından topu ağlarla buluşturmayı başardı.1-0'dan sonra da Beşiktaş'ın oyun üstünlüğü devam etti. Özellikle Batshuayi ile net gol fırsatları yakalayan siyah beyazlılar, üst üste farkı artırma fırsatlarını değerlendiremedi.Beşiktaş, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.Çaykur Rizespor, ikinci yarıya daha atak bir görüntü çizerek başladı. Savunmasında riskler alan Çaykur Rizespor, Beşiktaş kontrataklarıyla kaleswinde tehlikeler yaşadı. 53. dakikada Batshuayi, karşı karşıya pozisyonda Gökhan Akkan'ı geçemedi.Rizespor, 56. dakikada eşitliği sağladı.Kazanılan serbest vuruşu kullanan Fernando Boldrin'in ceza alanına gönderdiği ortasında Ersin Destanoğlu boşa çıkınca, arka direkte bulunan Pohjanpalo'ya çarpan meşin yuvarlak kaleye yönelerek ağlarla buluştu.Rizespor, 59. dakikada tehlikeli gelirken bu atağın dönüşünde Beşiktaş, Emirhan ile golü buldu.Güven Yalçın'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Emirhan İlkhan, altıpas önünden gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.Beşiktaş'ın 2004 doğumlu genç yeteneği Emirhan İlkhan, Süper Lig'deki ilk maçında fileleri havalandırdı.Çaykur Rizespor, eşitliği aramak için tüm hatlarıyla yüklenirken kalesinde tehlikeler görmeye devam etti. Batshuayi, Beşiktaş'ın tehlikeli ataklarında öne çıkan isimdi ancak bir türlü fileleri havalandıramadı.Rizespor, 68. dakikada bir kez daha duran toptan eşitliği yakaladı.Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Fernando Boldrin'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Joel Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda Ersin Destanoğlu topu çeldi, dönen topu takip eden Pohjanpalo yere düşmüşken topu tamamladı ve skoru 2-2'ye getirdi.2-2'den sonra her iki takım da gol için yüklenmeye başladı ve tempolu bir oyun ortaya çıktı. Ancak, her iki takım da pas hatalarıyla tempolu ve riskli oyunu pozisyonlara dönüştüremedi.86. dakikada her iki takım da 10 kişi kaldı.Gökhan Gönül, Umut Meraş'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ardından çıkan tartışmada Montero, hakem Alper Ulusoy tarafından ikinci sarı kartını gördü ve o da sahayı terk etti.7 dakika uzayan maçın son bölümünde aksiyon dozu yine düşmedi ancak bu durum skora yansımadı ve her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.2. dakikada Selim Ay'ın ceza sahsı içerisinde uzaklaştırmak istediği pozisyonda kafa vuruşunda top Batshuayi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.9. dakikada Necip Uysal'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yer tutan genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın kafa vuruşunda, üst direğe çarparak oyun alnına dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırmayı başardı.13. dakikada Güven Yalçın ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine giren Batshuayi'nin sol çaprazda yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu ayakları ile kornere çeldi.32. dakikada Umar'ın ceza yayı üzerine yerden pasında Pohjanpalo'nun dönüp vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, direk dibinden filelere gitmekte olan topu yatarak kornere çelmeyi başardı.39. dakikada hakem Alper Ulusoy'un taç atışını Beşiktaş lehine vermesi üzerine Emirhan İlkhan, topun kendisinden çıktığını belirterek taç atışı el değiştirdi. Taraftarlar ve futbolcular genç oyuncuyu alkışladı.53. dakikada Emirhan İlkhan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Batshuayi'nin sol ayağı ile vuruşu istediği gibi olmayınca top üsten dışarı çıktı.63. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Güven Yalçın, rakibinden sıyrıldıktan sonra karşı karşıya vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, soluna yatarak topu kornere çelmeyi başardı.90. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Emirhan İlkhan'ın vuruşunda Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı son anda eli ile çelmeyi başardı.90+6. dakikada Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.: Çaykur Didi: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokoviç (Dk.62 Sabo), Baiano (Dk.84 Deniz Hümmet), Boyd (Dk.61 Dabo), Umar (Dk.61 Alper Potuk), Boldrin, Pohjanpalo (Dk.90 emir Han Topçu): Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida (Dk.63 Serdar Saatçı), Montero, Umut Meraş (Dk.89 Rıdvan Yılmaz), Necip Uysal, Josef, Emirhan İlkhan, Güven Yalçın (Dk.82 Gökhan Töre), Batshuayi: Dk.25 Batshuayi (penaltıdan), Dk. 60 Emirhan İlkhan (Beşiktaş), Dk. 56 ve 68 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor): Dk.86 Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor) Dk.86 Montero (Beşiktaş): Dk.79 Baiano, Dk.87 Umar (kulübeden) Dk. 89 Boldrin) (Çaykur Rizespor), Dk.55 Vida (Beşiktaş)