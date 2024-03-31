Akşener istifa etti mi? Meral Akşener istifa mı etti?

İyi Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini üstlenen Bilge Yılmaz X'te açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok" dedi.