Haber Tarihi: 31 Mart 2024 22:23 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2024 22:23

Akşener istifa etti mi? Meral Akşener istifa mı etti?

Siyasetçi ve ekonomist Bilge Yılmaz, sayılan oyların sisteme giriş yapmasıyla birlikte eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te açıklamalarda bulunarak Akşener'i istifaya davet etti. Peki, Akşener istifa etti mi? Meral Akşener istifa mı etti?

Akşener istifa etti mi? Meral Akşener istifa mı etti?
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İyi Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini üstlenen Bilge Yılmaz X'te açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok" dedi.

Yılmaz, İyi Parti'den de istifa kararı aldığını aynı mesajla paylaştı... Yılmaz, "Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

MERAL AKŞENER İSTİFA MI ETTİ?

31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimleri, ülkenin dört bir yanında heyecanla takip ediliyor. Türkiye'nin 81 ilinde, vatandaşlar yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Nefes kesen seçimlerde sonuçlar açıklanırken İYİ Parti cephesinde beklenmedik bir olay yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, acil durum kurultayı kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı.

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