Aksaray'da Önder Karaveli ile ayrılık!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden 68 Aksaray Belediye Spor'da teknik direktör Önder Karaveli ile yollar ayrıldı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Önder Karaveli. Kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediye Spor'da 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.