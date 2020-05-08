Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır (Diyanet)
Akşam namazı kılınışı ile ilgili detaylı anlatım ile kaç rekattır_ toplam 5 rekattır. Akşam namazında 3 farz rekat 2 sünnet rekat vardır. Bu şekilde doğru bilgilere ulaşabilirsiniz. Akşam ezanının okunmasının ardından eda edilen namaz 5 rekattır. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak öncelikle 3 rekat farz kılınır. Daha sonra ise 2 rekat olan sünnet kılınır. Farz ve sünnette okunacak dualar ve sureler ise aşağıdaki gibidir. Haberimizin detayında akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kaç rekattır? sorularının cevaplarını bulabilirsiniz...
Müslüman aleminin farz ibadetlerinden namazın 5 vaktinden birisi olan akşam namazında 5 rekat vardır. Akşam namazının 5 rekatından 3'ü farzdır bilgisi akşam namazı kaç rekattır sorusuna cevaptır. Akşam namazı kılınışı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır. Akşam namazı kaç rekattır: farz ve sünnetle birlikte 5 rekattır.
Akşam namazı 3 rekat farz ve 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekattır.
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AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?
3 Rekat Farz Kılınışı
Namaza Başlarken
- Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için) - İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya", - "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır, - Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)...
1. Rekat
- "Sübhaneke" okunur, - "Euzü-Besmele" çekilir, - "Fatiha Suresi" okunur, - "Namaz Suresi" okunur, - "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir, - "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'l," denir, - "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...
2. Rekat
- "Besmele" çekilir, - "Fatiha Suresi" okunur, - "Namaz Suresi" okunur, - "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir, - "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir, - "Ka'de-i ahire" yani oturuşa geçilir, - Oturuşta "Ettahiyyatü" okunur, - "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...
3. Rekat
- "Besmele" çekilir, - "Fatiha Sûresi" okunur, - "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir, - "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir, - "Ka'de-i ahire" yani son oturuşa geçilir, - Oturuşta "Ettahiyyatü" okunur, - "Allahümme Salli" okunur, - "Allahümme Barik" okunur, - "Rabbena Atina" okunur, - "Rabbena Firli" okunur, - "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
2 Rekat Sünnet Kılınışı
Namaza Başlarken
- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya",
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
- Eller bağlanır ve namaza başlanır...
1. Rekat
- "Sübhaneke" okunur, - "Euzü-Besmele" çekilir, - "Fatiha Suresi" okunur, - "Namaz Suresi" okunur, - "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir, - "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'la" denir, - "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...
2. Rekat
- "Besmele" çekilir, - "Fatiha Suresi" okunur, - "Namaz Suresi" okunur, - "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir, - "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir, - "Ka'de-i ahire" yani son oturuşa geçilir, - Oturuşta "Ettahiyyatü" okunur, - "Allahümme Salli" okunur, - "Allahümme Barik" okunur, - "Rabbena Atina" okunur, - "Rabbena Firli" okunur, - "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır. - Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.