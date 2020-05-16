Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (16 Mayıs Cumartesi)

Akşam Namazında Cemaate Üçüncü Rekatta Yetişen Kimse Namazı Nasıl Tamamlar?

Müslüman aleminin farz ibadetlerinden namazın 5 vaktinden birisi olan akşam namazında 5 rekat vardır. Akşam namazının 5 rekatından 3'ü farzdır bilgisi akşam namazı kaç rekattır sorusuna cevaptır. Akşam namazı kılınışı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır. Akşam namazı kaç rekattır: farz ve sünnetle birlikte 5 rekattır.Akşam namazı 3 rekat farz ve 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekattır.3 Rekat Farz Kılınışı- Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için)- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya",- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)...- "Sübhaneke" okunur,- "Euzü-Besmele" çekilir,- "Fatiha Suresi" okunur,- "Namaz Suresi" okunur,- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'l," denir,- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...- "Besmele" çekilir,- "Fatiha Suresi" okunur,- "Namaz Suresi" okunur,- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,- "Ka'de-i ahire" yani oturuşa geçilir,- Oturuşta "Ettahiyyatü" okunur,- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...- "Besmele" çekilir,- "Fatiha Sûresi" okunur,- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,- "Ka'de-i ahire" yani son oturuşa geçilir,- Oturuşta "Ettahiyyatü" okunur,- "Allahümme Salli" okunur,- "Allahümme Barik" okunur,- "Rabbena Atina" okunur,- "Rabbena Firli" okunur,- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.Namaza Başlarken- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya",- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,- Eller bağlanır ve namaza başlanır...- "Sübhaneke" okunur,- "Euzü-Besmele" çekilir,- "Fatiha Suresi" okunur,- "Namaz Suresi" okunur,- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'la" denir,- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...- "Besmele" çekilir,- "Fatiha Suresi" okunur,- "Namaz Suresi" okunur,- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,- "Ka'de-i ahire" yani son oturuşa geçilir,- Oturuşta "Ettahiyyatü" okunur,- "Allahümme Salli" okunur,- "Allahümme Barik" okunur,- "Rabbena Atina" okunur,- "Rabbena Firli" okunur,- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.- Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.