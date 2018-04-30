Akşam namazı kaç rekattır? Akşam namazı nasıl kılınır? (Berat Kandili)

İslam alemi için önemli ibadetlerden olan Akşam namazı hakkında tüm bilgiler ve tüm merak ettiklerinizle sizlerleyiz. Peki Akşam namazını kılarken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte vatandaşların akşam namazı hakkında merak ettiği soruların yanıtları ve tüm detaylar...3 Rekat Farz KılınışıNamaza Başlarken- Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için)- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya",- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)...1. Rekat- "Sübhaneke" okunur,- "Euzü-Besmele" çekilir,- "Fatiha Suresi" okunur,- "Namaz Suresi" okunur,- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'l," denir,- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...2. Rekat- "Besmele" çekilir,- "Fatiha Suresi" okunur,- "Namaz Suresi" okunur,- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,- "Ka'de-i ahire" yani oturuşa geçilir,- Oturuşta "Ettahiyyatü" okunur,- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...3. Rekat- "Besmele" çekilir,- "Fatiha Sûresi" okunur,- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,- "Ka'de-i ahire" yani son oturuşa geçilir,- Oturuşta "Ettahiyyatü" okunur,- "Allahümme Salli" okunur,- "Allahümme Barik" okunur,- "Rabbena Atina" okunur,- "Rabbena Firli" okunur,- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.2 Rekat Sünnet KılınışıNamaza Başlarken- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya",- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,- Eller bağlanır ve namaza başlanır...1. Rekat- "Sübhaneke" okunur,- "Euzü-Besmele" çekilir,- "Fatiha Suresi" okunur,- "Namaz Suresi" okunur,- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'la" denir,- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...2. Rekat- "Besmele" çekilir,- "Fatiha Suresi" okunur,- "Namaz Suresi" okunur,- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,- "Ka'de-i ahire" yani son oturuşa geçilir,- Oturuşta "Ettahiyyatü" okunur,- "Allahümme Salli" okunur,- "Allahümme Barik" okunur,- "Rabbena Atina" okunur,- "Rabbena Firli" okunur,- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.- Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.Akşam namazı 3 rekat farz ve 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekattır.