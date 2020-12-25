Akrep yeni bölüm 25 Aralık Cuma tek parça StarTV HD canlı izle

Sevilen dizi Akrep 3. bölüm tek parça canlı izle StarTV yayını 25 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Her Cuma günü olduğu gibi bugün de Akrep dizisi 3. bölüm tek parça link canlı izle reklamsız olarak seyircisiyle buluşacak. Yapılan reyting ölçümlerinde de Akrep dizisi yüksek oranda izleyiciiyi kendisine çekerek son bölüm izle 3. bölüm yeni canlı izle yayın kesintisiz 3. bölüm Akrep saat kaçta? Akrep 3. bölüm ne zaman? Akrep yeni bölüm hangi kanalda, Akrep yeni bölüm nasıl izleyebilirim?Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan'ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur.Yakanın ve yananın her gün yer değiştirdiği ana kız hesaplaşması tek bir soruyla başlar: "Neden beni terk ettin anne?"Ferda annesine, Fikret'in avucunun içinde olduğunu söylüyor. Perihan, torununa sahip çıkıyor ve annesinin gerçek yüzünü ona göstermek için Fikret'e onu yakalatıyor. Perihan kızına savaş açıyor ve Fikret de Ferda'yı evden kovuyor.Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen TürkyılmazPerihan Emgen; kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır!1441 Productionsİrfan ŞahinGökçen UstaErkan Birgören