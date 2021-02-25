Akrep StarTV izle 12. bölüm 25 Şubat 2021 Perşembe

AKREP 12. BÖLÜM CANLI STAR TV HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ekranların fenomen dizisi haline gelen 25 Şubat Perşembe 12. bölüm Akrep StarTV HD izle full tek parça olarak yayınlanmaya başladı. Yeni bölüm Akrep 12. bölüm izle Star TV ekranlarında izleyiciler tarafından bekleniyor. Akrep 12. bölüm ne zaman? Sevilen dizi Akrep 12. bölüm tek parça canlı izle StarTV yayını 25 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Yeni bölüm Akrep 25 Şubat olarak belirlenen fragman ve tanıtım da yayınlandı. Akrep dizisinde yeni bölüm StarTV ekranlarında yayınlanacağı tarih belli oldu ve izleyenler son bölüm beklentisine girdi.Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer'in eline geçmesi ile köşeye sıkışan Ferda, 'Akrep'in yeni bölümünde tüm kozlarını masaya sürecek. Aras'ın kendisine sırtını dönmesi ile iyice yalnız kalıp köşeye sıkışan Ferda, bir yandan Hacer'i sırrını kimseyle paylaşmaması için iknaya çalışırken diğer yandan rakibine karşı bir koz bulabilmek için çalışmaya başlar.Cinayet gecesinin yegane tanığına ulaşmaya başaran ancak adamın ölümüne engel olamayan Perihan büyük bir hayal kırılığı yaşarken; Ferda yaptığı itirafla annesini şoke eder. Hacer ise izlediği görüntülerin ardından Berna'yı Ferda'nın öldürdüğünden emin olarak polise ifade vermeye karar verir.Ameliyatının ardından sağlığına kavuşan İpek'le Şahin arasında sürpriz bir gelişme yaşanırken, babası ve teyzesinin ilişkisini öğrenen Duru ise Aras'la ilgili kritik bir kararın eşiğine gelir.Ferda'nın cinayetin ardından gizlice çektiği ve Aras'ın Berna'yı suya attığı görüntüleri içeren harici disk Perihan'ın adeta kara kutusu olan, Hacer'in eline geçer. Hacer'in görüntüleri izlediğini fark eden Ferda onu tehdit etmeye çalışsa da Hacer'in farklı planları vardır. Ne Ferda'ya pabuç bırakacak ne de Perihan'ı üzmesine izin verecektir! Köşeye sıkışan Ferda, sonraki adımını planlarken; Fikret'in de cinayetle ilgili bir görgü tanıdığına ulaştığını öğrenerek iki ateş arasında kaldığını fark eder.Duru'nun, babası ve teyzesi arasındaki ilişkiyi öğrenmesi Ferda'nın tüm cephelerde köşeye sıkışmasına ve paniklemesine sebep olur. Gerçeği öğrenen Duru, Merve'ye hesap sorarak bu ilişkiden haberi olup olmadığını sorgular. Kızını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Ferda, gözünü karartarak elindeki tüm kozları masaya sürer.Ferda, tüm cephelerde köşeye sıkışmışken Perihan'ın kendisine karşı kurduğu plandan tümüyle habersizdir. Perihan, ikisinin bir şeyler bildiğinden emin harekete geçer! Bir yandan da asla kızım olarak kabul etmeyeceğim dediği Ferda'nın terk ettiği kızı Ayşem üzerine kurduğu planı tıkır tıkır işlemektedir.Fikret ise görgü tanığını kullanarak cinayetin ortaya çıkmasına çabalarken büyük bir şok yaşar.Annesinin ölümünden sonra yaşananları sorguladıkça, annesinin intihar ettiği fikrinden uzaklaşan Duru da o gece yaşananları öğrenmek için sorular sormaya başlar. Önce babasının ilişkisi nedeniye şüphelendiği Selma'yla yüzleşir. Selma'nın o gece evde olan kişinin Ferda olduğunu işaret etmesi üzerine Duru, babası ve teyzesi arasında bir ilişki olabileceğinin farkına varır! Duru bu araştırmaları yaparken, gerçekleri bilen Aras, Duru'ya olan sevgisi ve vicdan azabı arasında tamamen kontrolden çıkacaktır.İpek ve Şahin'in hızla gelişen ilişkisi herkesi yeni bir tavır almaya zorlarken; Perihan ise kızının ölümüyle ilgili şüphelerini artıracak yeni bir bilgiye ulaşır. Tüm şüpheleri Fikret'in üzerine toplayan bu bilgi sayesinde Perihan yeni bir oyun kurar.Ailesini Ferda'ya karşı korumak için elinden geleni yapan ve bu uğurda damadı Fikret'in eski sevgilisi Selma'dan bile medet uman Perihan Emgen, kendi silahıyla vurulup Selma'nın daha büyük bir tehdit haline gelmesine neden olmuştu. Çaresiz kalan Perihan Emgen, Selma tehlikesine karşı bu bölümde Ferda'dan yardım isteyecek.Ferda, Perihan'la birlikte kurduğu planı devreye sokar ve Selma'nın evine giderek ona yalvarır. Perihan ise Ferda'nın kızı yani kendi torunu olduğunu öğrendiği Ayşem'le yeniden buluşup ona iş teklif eder. Fikret, Perihan'ın telefonunun peşindedir. Telefonun bu kadar bahis konusu olması Merve'yi de şüphelendirir ancak Ferda, kızkardeşi Berna'nın cesedini Aras'a göle attırdığı anlara ait görüntüler konusunda önlemini almıştır.Merve'nin Şahin konusundaki uyarıları nedeniyle İpek'le arası açılır. Duru ve Aras cephesinde ise Duru'nun eski sevgilisi Hakan'ın gelişiyle soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Ferda, Fikret'e karşı kurdukları plan doğrultusunda Şahin'i Sapanca'daki eve götürür ve Fikret ve Selma'nın sarmaş dolaş eve gelmesiyle kızılca kıyamet kopar. Şahin, babasını ve Selma'yı evden kovar. Ancak, Selma ve Fikret'in çok farklı bir planı vardır ve belki de Ferda'nın iki adım önüne geçmişlerdir…Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan'ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur.Yakanın ve yananın her gün yer değiştirdiği ana kız hesaplaşması tek bir soruyla başlar: "Neden beni terk ettin anne?"Ferda annesine, Fikret'in avucunun içinde olduğunu söylüyor. Perihan, torununa sahip çıkıyor ve annesinin gerçek yüzünü ona göstermek için Fikret'e onu yakalatıyor. Perihan kızına savaş açıyor ve Fikret de Ferda'yı evden kovuyor.Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen TürkyılmazPerihan Emgen; kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır!1441 Productionsİrfan ŞahinGökçen UstaErkan BirgörenHer Perşembe günü olduğu gibi bugün de Akrep dizisi 9. bölüm tek parça link canlı izle reklamsız olarak seyircisiyle buluşacak. Vatandaşların merak ettiği dizilerin başında gelen Akrep son bölüm StarTV HD full izle ile seyirciyle buluşuyor.Sekizinci bölümde köşeye sıkışan Ferda, şeytani planını uygulamaya koyuyor. Annesi Perihan tarafından Berna'nın öldüğü geceyle ilgili sorgulanan Ferda, şimşekleri Fikret'in üzerine çekmek için zekice bir hamle yapacak.Fikret, cinayet gecesiyle ilgili delil bulmak için çalışırken, İpek'in kalp ameliyatı, ailenin sorunlarını bir kenara bırakıp bir araya gelmesine vesile olacak.Karısının katilinin sevgilisi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Fikret ne yapacak? Ferda cinayetle ilgili üzerinde toplanan şüpheleri dağıtabilecek mi? Perihan, kızının ölümüyle ilgili gerçeğe ulaşabilecek mi? İpek'in ameliyatı başarılı geçecek mi?