Akrep canlı izle 8. bölüm Star TV Perşembe, yeni bölüm konusu Akrep izle 8. bölüm

AKREP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE HD FULL YAYIN

Yeni bölüm Akrep 28 Ocak olarak belirlenen fragman ve tanıtım da yayınlandı. Sevilen dizi Akrep 8. bölüm tek parça canlı izle StarTV yayını 28 Ocak Cuma günü gerçekleşecek. Ekranların fenomen dizisi haline gelen 28 Ocak Cuma 8. bölüm Akrep StarTV HD izle full tek parça olarak yayınlanmaya başladı. Canlı yayın Akrep dizisi bir çok hayran kitlesine ulaştı ve yaşananlar Akrep HD izle tek parça kesintisiz youtube olarak izleyebilirsiniz. Akrep dizisinde yeni bölüm StarTV ekranlarında yayınlanacağı tarih belli oldu ve izleyenler son bölüm beklentisine girdi.Sekizinci bölümde köşeye sıkışan Ferda, şeytani planını uygulamaya koyuyor. Annesi Perihan tarafından Berna'nın öldüğü geceyle ilgili sorgulanan Ferda, şimşekleri Fikret'in üzerine çekmek için zekice bir hamle yapacak.Fikret, cinayet gecesiyle ilgili delil bulmak için çalışırken, İpek'in kalp ameliyatı, ailenin sorunlarını bir kenara bırakıp bir araya gelmesine vesile olacak.Karısının katilinin sevgilisi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Fikret ne yapacak? Ferda cinayetle ilgili üzerinde toplanan şüpheleri dağıtabilecek mi? Perihan, kızının ölümüyle ilgili gerçeğe ulaşabilecek mi? İpek'in ameliyatı başarılı geçecek mi?Annesinin ölümünden sonra yaşananları sorguladıkça, annesinin intihar ettiği fikrinden uzaklaşan Duru da o gece yaşananları öğrenmek için sorular sormaya başlar. Önce babasının ilişkisi nedeniye şüphelendiği Selma'yla yüzleşir. Selma'nın o gece evde olan kişinin Ferda olduğunu işaret etmesi üzerine Duru, babası ve teyzesi arasında bir ilişki olabileceğinin farkına varır! Duru bu araştırmaları yaparken, gerçekleri bilen Aras, Duru'ya olan sevgisi ve vicdan azabı arasında tamamen kontrolden çıkacaktır.İpek ve Şahin'in hızla gelişen ilişkisi herkesi yeni bir tavır almaya zorlarken; Perihan ise kızının ölümüyle ilgili şüphelerini artıracak yeni bir bilgiye ulaşır. Tüm şüpheleri Fikret'in üzerine toplayan bu bilgi sayesinde Perihan yeni bir oyun kurar.Ailesini Ferda'ya karşı korumak için elinden geleni yapan ve bu uğurda damadı Fikret'in eski sevgilisi Selma'dan bile medet uman Perihan Emgen, kendi silahıyla vurulup Selma'nın daha büyük bir tehdit haline gelmesine neden olmuştu. Çaresiz kalan Perihan Emgen, Selma tehlikesine karşı bu bölümde Ferda'dan yardım isteyecek.Ferda, Perihan'la birlikte kurduğu planı devreye sokar ve Selma'nın evine giderek ona yalvarır. Perihan ise Ferda'nın kızı yani kendi torunu olduğunu öğrendiği Ayşem'le yeniden buluşup ona iş teklif eder. Fikret, Perihan'ın telefonunun peşindedir. Telefonun bu kadar bahis konusu olması Merve'yi de şüphelendirir ancak Ferda, kızkardeşi Berna'nın cesedini Aras'a göle attırdığı anlara ait görüntüler konusunda önlemini almıştır.Merve'nin Şahin konusundaki uyarıları nedeniyle İpek'le arası açılır. Duru ve Aras cephesinde ise Duru'nun eski sevgilisi Hakan'ın gelişiyle soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Ferda, Fikret'e karşı kurdukları plan doğrultusunda Şahin'i Sapanca'daki eve götürür ve Fikret ve Selma'nın sarmaş dolaş eve gelmesiyle kızılca kıyamet kopar. Şahin, babasını ve Selma'yı evden kovar. Ancak, Selma ve Fikret'in çok farklı bir planı vardır ve belki de Ferda'nın iki adım önüne geçmişlerdir…Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan'ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur.Yakanın ve yananın her gün yer değiştirdiği ana kız hesaplaşması tek bir soruyla başlar: "Neden beni terk ettin anne?"Ferda annesine, Fikret'in avucunun içinde olduğunu söylüyor. Perihan, torununa sahip çıkıyor ve annesinin gerçek yüzünü ona göstermek için Fikret'e onu yakalatıyor. Perihan kızına savaş açıyor ve Fikret de Ferda'yı evden kovuyor.Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen TürkyılmazPerihan Emgen; kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna'nın cesedi bulunmuştur! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan'ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır!1441 Productionsİrfan ŞahinGökçen UstaErkan BirgörenHer Cuma günü olduğu gibi bugün de Akrep dizisi 5. bölüm tek parça link canlı izle reklamsız olarak seyircisiyle buluşacak.Fikret, gizemli bir adamdan gelen telefonla eşi Berna'nın intihar etmediğini ve öldüğü gece evde birinin olduğunu öğrenir. Berna'nın ölümünün gizemini aydınlatmaya karar veren Fikret, Berna'nın ölümüne şahit olan adamın peşine düşer. Ancak Perihan da başka bir oyun kurunca, Fikret kendini yeni bir akrep kapanında bulacaktır.Fikret'i çocuklarının gözünden düşürmeyi başaran ve bütün planları kusursuz işleyen Ferda; Merve, Duru ve Aras üçgeninde giderek yükselen gerilimden ise son derece rahatsızdır. Merve'yi kendi yanında tutmak için yeni planlar yaparken, diğer kızı Ayşem ile ilgili sırrının Perihan'ın elinde olacağına ihtimal vermez. Oysa Perihan, Ferda'nın kızı olduğunu ortaya çıkardığı Ayşem'e hayatının şokunu yaşatır ve evlatlık olduğunu söyler! Anneannesi olduğu gerçeğini saklayarak, gerçek annesi hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracağının da sözünü verir.