Akraba hakemler AİHM yolunda

Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'Akraba hakem, gözlemci, mentör, eğitmen vb.' kişilerin hakemlik sisteminden ayıklanması için ortaya koyduğu sert tavır, TFF'yi bu konuda harekete geçirdi. Ancak yapılan çalışmalar durumun çok çetrefilli olduğunu ve bu konuda radikal bir dönüşümün sancılı olacağını gösteriyor. Zira akrabalık ilişkilerinden dolayı sistemin dışına çıkartılmaya çalışılan ve şu anda halen TFF'nin kadrolarında faal durumda bulunan akrabalık bağı olan kişiler, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımak niyetini açık bir şekilde beyan ediyor.



HUKUKİ SONUÇLARI AĞIR OLABİLİR



Hakem, gözlemci, eğitmen vb. durumundaki kişiler, "Babamın, kardeşimin, akrabamın yaptığı mesleği ben yapamaz mıyım? Bu insan haklarına aykırı. Böyle bir durum olursa hakkımızı sonuna kadar savunuruz" diyerek tasfiyeye karşı çıkıyor. Bu konuda görüşünü sorduğumuz hukukçular da hakemlerin böyle bir gerekçeyle mesleğini yapmaktan men edilmesinin hukuki sonuçları olacağı konusunda uyarıyor. TFF Hukuk Kurulu'nun da böyle bir durumda kurumu yüklü tazminatlarla karşı karşıya bırakmamak için çalışmalar yaptığı belirtiliyor.



YENİ KURULLAR FORMÜL OLABİLİR



Hukukçular, TFF'nin sistemde böyle bir ayıklama yapmak için öncelikle yönetmeliklerde değişiklik yapması, ardından akraba ilişkilerinin olduğu kurumları tasfiye edip, yerine yenilerini kurması gerektiğini söylüyor. Böyle bir durumda yeni oluşturulacak kurullarda yapılacak kadrolaşmada akrabalık ilişkisi olanların ayıklanması hukuki yükümlülükten bir kaçış olabilir. Ancak olası bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusu durumunda bu yöntemin de işe yarayıp, yaramayacağı net değil.





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