AKP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | Şanlıurfa AKP milletvekili adayları kimler?

AKP milletvekili aday listesi YKS'ya teslim edildi. AKP milletvekili adayları 3 dönem kuralı dolayısıyla pek çok değişiklikle belirlendi. AKP'nin 285 mevcut milletvekillerinden sadece 104'ü yeniden aday gösterilirken, 181 kişi liste dışı kaldı. İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri AKP İstanbul milletvekili adayları listesi...
2023 AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ (TAM LİSTE)
SEÇİM ÇEVRESI - ADAY SIRA NO - ADI SOYADI
İSTANBUL 1. BÖLGE ADANA
1 OMER ÇELIK
ADANA 2 AHMET ZENBİLCİ
ADANA 3 SUNAY KARAMIK
ADANA 4 ABDULLAH DOĞRU
ADANA 5 FARUK AYTEK
ADANA 6 MUSTAFA YILDIZ
ADANA 7 HASAN HÜSEYİN KUŞCU
ADANA 8 EROL KAHRAMAN
ADANA 9 KASIM PAMUK
ADANA 10 FATİME YURDUSEVEN
ADANA 11 DİNÇER DINÇ
ADANA 12 MELİKE DOĞAN
ADANA 13 RAMAZAN ÇIRAK
ADANA 14 OĞUZHAN GÜRHANİ
ADANA 15 MEHMET KURTARAN ADIYAMAN
1 RESUL KURT
ADIYAMAN 2 ISHAK ŞAN
ADIYAMAN 3 MUSTAFA ALKAYIŞ
ADIYAMAN 4 HÜSEYİN ÖZHAN
ADIYAMAN 5 ZIYA POLAT AFYONKARAHİSAR
1 ALİ ÖZKAYA
AFYONKARAHİSAR 2 IBRAHIM YURDUNUSEVEN
AFYONKARAHİSAR 3 HASAN ARSLAN
AFYONKARAHİSAR 4 FERDA ERTÜRK
AFYONKARAHİSAR 5 HAKKI ÖZTÜRK
AFYONKARAHİSAR 6 ETHEM KARAHAN AĞRI 1 RUKEN KİLERCİ AĞRI
2 ABBAS AYDIN
AĞRI 3 MEHMET ALİ BILGILI
AĞRI 4 ŞABAN POLAT AMASYA
1 HALUK IPEK
AMASYA 2 HASAN ÇİLEZ
AMASYA 3 ABDULKERİM BUĞRA ŞIMŞEK ANKARA
-1 1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
ANKARA-1 2 JÜLİDE SARIEROĞLU ANKARA-1 3 MURAT ALPARSLAN
ANKARA-1 4 ZEHRANUR AYDEMİR
ANKARA-1 5 MUSTAFA HASGÜL
ANKARA-1 6 EBRU KURBAN YALDIZ
ANKARA-1 7 MUHAMMED ABDULLAH ÖZER
ANKARA-1 8 OSMAN KARAASLAN ANKARA-1 9 HASAN ERÇELEBİ
ANKARA-1 10 EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN
ANKARA-1 11 EDİBE SİNEM ERSOY
ANKARA-1 12 ILHAMI TEKE
ANKARA-1 13 MUHAMMET TARIK KUYRUKCU
ANKARA-2 1 VEDAT BILGIN
ANKARA-2 2 LÜTFİYE SELVA ÇAM
ANKARA-2 3 ORHAN YEGİN
ANKARA-2 4 ZEYNEP YILDIZ
ANKARA-2 5 OSMAN GÖKÇEK
ANKARA-2 6 KURTCAN ÇELEBİ
ANKARA-2 7 ABDULVAHAP ŞAHİN
ANKARA-2 8 CIHAN ANKARA
ANKARA-2 9 EJDER ONURSAL
ANKARA-2 10 SERVET TÜRKAYIK
ANKARA-2 11 BURCU GÖKALP
ANKARA-3 1 FUAT OKTAY
ANKARA-3 2 LEYLA ŞAHİN USTA
ANKARA-3 3 OM ER ILERI
ANKARA-3 4 ASUMAN ERDOĞAN ANKARA-3 5 AHMET FETHAN BAYKOÇ
ANKARA-3 6 REMZI ALBASAN
ANKARA-3 7 HALİSE ÇİFTCİ
ANKARA-3 8 AHMET ÇOTUK ANKARA-3 9 AHMET GÜL
ANKARA-3 10 ERTUNÇ GÜNGÖR
ANKARA-3 11 HALİL HOTAMAN
ANKARA-3 12 CANSIN YILMAZ YAŞAR ANTALYA
1 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
ANTALYA 2 MUSTAFA KÖSE
ANTALYA 3 TUBA VURAL ÇOKAL
ANTALYA 4 KEMAL ÇELİK
ANTALYA 5 ATAY USLU
ANTALYA 6 IBRAHIM ETHEM TAŞ
ANTALYA 7 KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU
ANTALYA 8 IZZETTIN SULTANYAR
ANTALYA 9 TÜLAY BEŞKONAK OZÇAY
ANTALYA 10 YUSUF MAYISLAR
ANTALYA 11 BETÜL DEMİROK
ANTALYA 12 RÜŞTÜ PEKER
ANTALYA 13 FERAH NUR ÜNAL
ANTALYA 14 ÖZCAN YILDIRIM
ANTALYA 15 MEHMET UYSAL
ANTALYA 16 YAHYA TURGUT
ANTALYA 17 IBRAHIM BAYUK ARTVİN
1 FARUK ÇELİK
ARTVİN 2 AHMET ERDEM AYDIN
1 MUSTAFA SAVAŞ
AYDIN 2 SEDA SARIBAŞ
AYDIN 3 ÖMER ÖZMEN
AYDIN 4 MUSTAFA ABAK
AYDIN 5 MEHMET UMUT TUNCER
AYDIN 6 DUYGU GOĞDE
AYDIN 7 MURAT GÜN
AYDIN 8 MEHMET ARKUN BALIKESİR
1 ISMAIL OK
BALIKESİR 2 BELGİN UYGUR
BALIKESİR 3 MUSTAFA CANBEY
BALIKESİR 4 ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN
BALIKESİR 5 PAKİZE MUTLU AYDEMİR
BALIKESİR 6 MEHMET AYDEMİR
BALIKESİR 7 AHMET GÜR
BALIKESİR 8 EŞREF USLU
BALIKESİR 9 FATİH GÜNGÖR BİLECİK
1 HALİL ELDEMİR
BİLECİK 2 HÜSNÜ ERSOY BİNGÖL
1 FEYZİ BERDİBEK
BİNGÖL 2 ZEKI KORKUTATA
BİNGÖL 3 FURKAN UFUK COŞKUN BİTLİS
1 TURAN BEDIRHANOĞLU
BİTLİS 2 MUAZ ERGEZEN
BİTLİS 3 CEBRAIL YAKIŞIR BOLU
1 YÜKSEL COŞKUNYÜREK
BOLU 2 ARZU AYDIN
BOLU 3 KAZIM KONAK BURDUR
1 ADEM KORKMAZ
BURDUR 2 MUSTAFA OĞUZ
BURDUR 3 VOLKAN MENGİ BURSA
-1 1 EFKAN ALA
BURSA-1 2 REFİK ÖZEN
BURSA-1 3 AHMET KILIÇ
BURSA-1 4 EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
BURSA-1 5 MUSTAFA YAVUZ
BURSA-1 6 AHMET YILDIZ
BURSA-1 7 IRFAN AKKAYA
BURSA-1 8 ÖMER FARUK TEMİZTÜRK
BURSA-1 9 SEMİH PEKSERT
BURSA-1 10 MIHRIMAH KOCABIYIK
BURSA-2 1 MUSTAFA VARANK
BURSA-2 2 AYHAN SALMAN
BURSA-2 3 OSMAN MESTEN
BURSA-2 4 EMEL GÖZÜ KARA DURMAZ
BURSA-2 5 MUHAMMET MÜFİT AYDIN
BURSA-2 6 MUSTAFA YILDIRIM
BURSA-2 7 FUAT ALPASLAN
BURSA-2 8 SÜLEYMAN ÇELIK
BURSA-2 9 ASUMAN AKÇAY SAKALLI
BURSA-2 10 MUSTAFA KAYA ÇANAKKALE
1 AYHAN GIDER
ÇANAKKALE 2 JÜLİDE ISKENDEROĞLU
ÇANAKKALE 3 NAZIM HIKMET KESKİNER
ÇANAKKALE 4 HALİL ZAHİT MERT ÇANKIRI
1 MUHAMMET EMIN AKBAŞOĞLU
ÇANKIRI 2 SALİM ÇİVİTCİOĞLU ÇORUM
1 YUSUF AHLATCI
ÇORUM 2 OĞUZHAN KAYA
ÇORUM 3 ZEKI GÜL
ÇORUM 4 RAMAZAN KELEPIRCIOĞLU DENİZLİ
1 CAHİT ÖZKAN
DENİZLİ 2 ŞAHIN TİN
DENİZLİ 3 NİLGÜN OK
DENİZLİ 4 EKREM BAŞER
DENİZLİ 5 OSMAN YÜCELİŞ
DENİZLİ 6 BİRTAN ŞAHAN
DENİZLİ 7 FERİDE KABADAYILAR DİYARBAKIR
1 MEHMET GALIP ENSARIOĞLU
DİYARBAKIR 2 MEHMET SAİD YAZ
DİYARBAKIR 3 SUNA KEPOLU ATAMAN
DİYARBAKIR 4 AYŞEGÜL BIÇER
DİYARBAKIR 5 AZIZ ALPER BITEN
DİYARBAKIR 6 ABDULVAHİT GÜVENSEN
DİYARBAKIR 7 FEYZULLAH ŞIMŞEK
DİYARBAKIR 8 HATİCE SEYDAOĞLU
DİYARBAKIR 9 ABDURRAHMAN KİKİZADE
DİYARBAKIR 10 TAHSİN ARSLAN
DİYARBAKIR 11 MUHAMMED AHMET MAHSUM MELIKOĞLU
DİYARBAKIR 12 SEYİD KUTUP YILDIRIM EDİRNE
1 FATMA AKSAL
EDİRNE 2 TARIK HATIPLER
EDİRNE 3 ERDİNÇ ÇEKİÇ
EDİRNE 4 SEVDA NUR KURBAN ELAZIĞ
1 EROL KELEŞ
ELAZIĞ 2 EJDER AÇIKKAPI
ELAZIĞ 3 MAHMUT RIDVAN NAZIRLI
ELAZIĞ 4 MÜCAHİT YANILMAZ
ELAZIĞ 5 HASAN MURAT ÖZ ERZİNCAN
1 SÜLEYMAN KARAMAN
ERZİNCAN 2 MEHMET CAVİT ŞİRECİ ERZURUM
1 SELAMİ ALTINOK
ERZURUM 2 FATMA ÖNCÜ
ERZURUM 3 MEHMET EMIN ÖZ
ERZURUM 4 ABDURRAHİM FIRAT
ERZURUM 5 AYŞE DENIZ ÇELIK
ERZURUM 6 MUHAMMED GÖKBERK KOCAALİLER ESKİŞEHİR
1 FATİH DÖNMEZ
ESKİŞEHİR 2 AYŞEN GÜRCAN
ESKİŞEHİR 3 ALİ DEMİREL
ESKİŞEHİR 4 HAKAN ÇİZMELİOĞLU
ESKİŞEHİR 5 PINAR TURHANOĞLU GÜCÜYENER
ESKİŞEHİR 6 DERYA ÇIRAKLI GAZİANTEP
1 ABDULHAMİT GÜL
GAZİANTEP 2 MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ
GAZİANTEP 3 ALİ ŞAHIN
GAZİANTEP 4 DERYA BAKBAK
GAZİANTEP 5 MESUT BOZATLI
GAZİANTEP 6 ŞEHZADE DEMIR
GAZİANTEP 7 IRFAN ÇELİKASLAN
GAZİANTEP 8 BÜNYAMİN BOZGEYİK
GAZİANTEP 9 FERAY YILMAZ
GAZİANTEP 10 MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER
GAZİANTEP 11 HASAN TEKE
GAZİANTEP 12 ABDULLAH DURDU
GAZİANTEP 13 CUMA REYHAN
GAZİANTEP 14 ABDULLAH KORKMAZ GİRESUN
1 NAZIM ELMAS
GİRESUN 2 ALİ TEMÜR
GİRESUN 3 TOLGA ERENER
GİRESUN 4 BERRİN AYDIN GÜMÜŞHANE
1 CELALETTİN KÖSE
GÜMÜŞHANE 2 ÜNAL YILMAZ HAKKARİ
1 ABDULMUTTALİP ÖZBEK
HAKKARİ 2 MEHMET BUDAK
HAKKARİ 3 HIKMET YAŞAR HATAY
1 ADEM YEŞİLDAL
HATAY 2 ABDULKADİR ÖZEL
HATAY 3 HÜSEYİN YAYMAN
HATAY 4 KEMAL KARAHAN
HATAY 5 ZEHRA EREN
HATAY 6 CENGIZ YILDIZ
HATAY 7 FILIZ ÖZÇÖREKÇİ
HATAY 8 AHMET ALPER SOYLU
HATAY 9 MEHMET HAKAN YILMAZ
HATAY 10 HALİL ERSEN DOĞAN
HATAY 11 NECMİDDİN ÇİTO ISPARTA
1 MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
ISPARTA 2 OSMAN ZABUN
ISPARTA 3 YAKUP KÜTÜK
ISPARTA 4 NESRİN SEMİZ MERSİN
1 NUREDDİN NEBATİ
MERSİN 2 ALİ KIRATLI
MERSİN 3 HAVVA SIBEL SÖYLEMEZ
MERSİN 4 FARUK DINÇ
MERSİN 5 MEHMET AKDOĞAN
MERSİN 6 ALİ IHSAN GÖK
MERSİN 7 SERKAN TANRIKULU
MERSİN 8 HAKKI MENIZ
MERSİN 9 FATİH DÖLEK
MERSİN 10 MUSTAFA ERİM
MERSİN 11 FİRDEVS AKTÜRK
MERSİN 12 HALİT PEKDURAN
MERSİN 13 SEÇKIN TAŞ İSTANBUL 1. BÖLGE
MURAT KURUM
ERKAN KANDEMİR
HASAN TURAN
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
HULUSİ ŞENTÜRK
MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
TUĞBA IŞIK ERCAN
İSMAİL ERDEM
YAHYA ÇELİK
BEHİYE EKER
SERKAN BAYRAM
ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
AZMİ EKİNCİ
NURETTİN ALAN
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
LEMAN YENİGÜN
ESMA ERSİN
UMUT ARMAN SONAY
ALİ SEVİNÇ
MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
RÜSTEM KABİL
ALİ YAZLI
AYDOĞAN AHIAKIN
ZEYNETTİN AYDIN
CEMAL DONAT
EBRU SARACOĞLU
AYŞEGÜL ESRA ATİK
FATİH ÖGÜN
ZEYNEP BAYIR
MURAT AÇIK
VELİ ARSLAN
YUNUS FIRAT AYDIN
MUSTAFA NAİM YAĞCI
FURKAN GÖKGÖZ
NURETTİN ALAGÖZ İSTANBUL 2. BÖLGE
SÜLEYMAN SOYLU
HALİT YEREBAKAN
RABİA KALENDER İLHAN
MEHMET ÖNDER AKSAKAL
MUSTAFA DEMİR
İSMAİL EMRAH KARAYEL
ZAFER SIRAKAYA
BÜŞRA PAKER
SEVAN SIVACIOĞLU
DERYA AYAYDIN
ADEM YILDIRIM
SENA NUR ÇELİK
AHMET BİLAL KIYMAZ
HÜSEYİN EROĞLU
ENES EMİNOĞLU
AHMET HAMDİ ÇAMLI
EMRE USTAOSMANOĞLU
ŞEVKİ ŞAR
CAHİT ALTUNAY
ÖMER FUAT GÜNDAY
ORHAN NARİN
SELÇUK KAR
KEMAL OĞUZ KIDİL
FERŞAT YILDIRIM
ECRİN NAZLI İNAN
NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
BEŞİR AÇIKÇA İSTANBUL 3. BÖLGE
NUMAN KURTULMUŞ
ÖZLEM ZENGİN
CÜNEYT YÜKSEL
ZEKERİYA YAPICIOĞLU
HALİS DALKILIÇ
RÜMEYSA KADAK
OĞUZ ÜÇÜNCÜ
NECMİ KADIOĞLU
ŞAMİL AYRIM
SEDA GÖREN BÖLÜK
NİLHAN AYAN
YILDIZ KONAL SÜSLÜ
ŞENGÜL KARSLI
YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
HALİME KÖKCE
MEHMET SARI
NEVZAT ŞATIROĞLU
EKREM GÖRÇEKER
NECATİ KARAGÖZ
RASİM ERDOĞMUŞ
YUSUF ASLAN
MUSTAFA KORKUT
MUTLU BOZOĞLU
FETİ AHMET BALIN
OKTAY ŞAMDANLI
MEHMET YILDIZ
YILMAZ DURMUŞ
NEVİN MİNE VURAL
MEMET YALÇIN
NAZİF ÇETİN
RAMAZAN ARKAN
HARUN ÇELİK
RASİM YAĞAR
CEMAL TOPTANCI
RECEP SEYYAR
ALİ ÇİÇEK İZMİR 1. BÖLGE
MEHMET KASAPOĞU
MAHMUT ATİLLA KAYA
ŞEBNEM BURSALI
MEHMET ALİ ÇELEBİ
CEMAL BEKLE
SAVCI SAYAN
ENES EFENDİOĞLU
ÖMÜR ŞANLI
MEHMET SADIK TUNÇ
NİSA ALPTEKİN
MEHMET SAİD BAŞDAŞ
SELAHATTİN SERDAR MUÇAY
BERKAN YILDIZHAN
HATİCE YELİZ KARATAŞ İZMİR 2. BÖLGE
EYYÜP KADİR İNAN
FEHMİ ALPAY ÖZALAN
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
YAŞAR KIRKPINAR
KEREM ALİ SÜREKLİ
MUHAMMET DOĞAN
DİLEK YILDIZ
İSMAİL HANCI
AHMET CAN ÇELİK
GÜLŞEN GEZİCİ
HALİL POLAT
VEYSEL GÜLDOĞAN
GÜVEN DEMİRAĞ
YASİN DEMİREL KARS
ADEM ÇALKIN
YUNUS KILIÇ
SERKANT AYKUL
Kastamonu
HALİL ULUAY
FATMA SERAP EKMEKCİ
MEHMET UMUR KAYSERİ
HULUSİ AKAR
AYŞE BÖHÜRLER
ŞABAN ÇOPUROĞLU
MURAT CAHİD CINGI
SAYIN BAYAR ÖZSOY
MAHMUT GÜRCAN
EMİNE TİMUÇİN
HÜSEYİN CAHİT ÖZDEN
HÜSEYİN OKANDAN
DENİZ MUSTAFA ÇAĞAN KIRKLARELİ
AHMET GÖKHAN SARIÇAM
HÜSEYİN TUZCU
NEŞE KİRAZ
Kırşehir
NECMETTİN ERKAN
OSMAN ARSLAN KOCAELİ
SADETTİN HÜLAGÜ
RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
VEYSAL TİPİOĞLU
MEHMET AKİF YILMAZ
CEMİL YAMAN
SAMİ ÇAKIR
YASEMİN ÖZDEMİR
MEHMET ELLİBEŞ
ALİ GÜNEY
BERNA ABİŞ
HASAN SOBA
ERKAN AKSOY
GÜLAY ARTUT
İBRAHİM EFE KONYA
TAHİR AKYÜREK
ORHAN ERDEM
SELMAN ÖZBOYACI
MERYEM GÖKA
ABDULLAH AĞRALI
MEHMET BAYKAN
ZİYA ALTUNYALDIZ
LATİF SELVİ
MUSTAFA HAKAN ÖZER
FARUK ÖZÇELİK
BURHANETTİN SEVENCAN
SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ
ERCAN USLU
HÜMEYRA SAÇKESEN
MUHAMMED ZEREN KÜTAHYA
ADİL BİÇER
İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI
MEHMET DEMİR
ESRA ÖZBEK BALCI
MUSTAFA ALTUĞ ATALAY MALATYA
BÜLENT TÜFENKCİ
İHSAN KOCA
İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK
ABDURRAHMAN BABACAN
VAHİT ATALAN
RAMAZAN ÖZCAN MANİSA
BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU
MURAT BAYBATUR
TAMER AKKAL
AHMET MÜCAHİT ARINÇ
MEHMET ALİ ÖZKAN
AYŞE NEVİN SERT
MÜRŞİT GEDİZLİ
FATİH KATIÖZ
AHMET PALABIYIK
YAŞAR DEMİREL KAHRAMANMARAŞ
VAHİT KİRİŞÇİ
ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİ
MEVLÜT KURT
TUBA KÖKSAL
MEHMET ŞAHİN
HASAN GEZGİNÇ
KORAY KIRAÇ
RAMAZAN GÜRBAK MARDİN
FARUK KILIÇ
MUHAMMED ADAK
MEHMET AKİF NUHOĞLU
ABDULVAHAP ARBAĞ
MEHMET SAMSA
AYHAN ASLAN MUĞLA
KADEM METE
YAKUP OTGÖZ
EYLEM TAN
TURGAY ÖZTÜRK
ALİ METE KARAGÖZ
HAKAN FEVZİ İLHAN
ALİ TEKİN MUŞ
MEHMET EMİN ŞİMŞEK
NUR AHMET KILIÇASLAN
MUHAMMED BAHADDİN İŞIK
Nevşehir
SÜLEYMAN ÖZGÜN
EMRE ÇALIŞKAN
MUSTAFA RAUF YANAR NİĞDE
CEVAHİR UZKURT
YAVUZ ERGUN
İBRAHİM BALOĞLU ORDU
MAHMUT ÖZER
İBRAHİM UFUK KAYNAK
MUSTAFA HAMARAT
İSA YÜKSEL
İSA GÜL
SAMET ÖZDEMİR RİZE
MUHAMMED AVCI
HARUN MERTOĞLU
YILMAZ KATMER SAKARYA
LÜTFİ BAYRAKTAR
ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
ALİ İNCİ
ERTUĞRUL KOCACIK
MURAT KAYA
AKİF ADNAN DİZER
KÜRŞAT KILIÇ
RAHMİ CAN ŞEŞEN SAMSUN
MEHMET MUŞ
ÇİĞDEM KARAASLAN
YUSUF ZİYA YILMAZ
ORHAN KIRCALI
ERSAN AKSU
MÜCAHİT YILMAZ
HAVVA ŞEN SAYGIN
KADİR KAYAN
İRFAN ŞENOCAK SİİRT
MERVAN GÜL
FEYZİ SEVGİLİ
LOKMAN ÖZCAN SİNOP
NAZIM MAVİŞ
SEYİT ALİ ÇETİN SİVAS
ABDULLAH GÜLER
HAKAN AKSU
RUKİYE TOY
RÜSTEM YÜCE
SERDAR ÖKSÜM TEKİRDAĞ
MESTAN ÖZCAN
GÖKHAN DİKTAŞ
ÇİĞDEM KONCAGÜL
HAKAN SUNAL
ABDULLAH ÖĞE
AKIN YILMAZ
MÜGE YILDIZ TOPAK
DEFNE GEZER TOKAT
YUSUF BEYAZIT
MUSTAFA ARSLAN
CÜNEYT ALDEMİR
ADEM DİZER
MEHMET CAN TRABZON
ADİL KARAİSMAİLOĞLU
MUSTAFA ŞEN
YILMAZ BÜYÜKAYDIN
VEHBİ KOÇ
MERYEM SÜRMEN
ZAFER OFLUOĞLU TUNCELİ
HAKAN ÖZER ŞANLIURFA
BEKİR BOZDAĞ
ABDULKADİR EMİN ÖNEN
ABDÜRRAHİM DUSAK
MEHMET ALİ CEVHERİ
CEVAHİR ASUMAN YAZMACI
İBRAHİM EYYÜPOĞLU
HİKMET BAŞAK
MEHMET FARUK PINARBAŞI
MAHMUT KAÇAR
NİHAT KILIÇ
EMRE KARAÇİZMELİ
MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ
ABDULLAH AKSAK
ABDURRAHİM TORU UŞAK
İSMAİL GÜNEŞ
FAHRETTİN TUĞRUL
HİLAL SABANCI VAN
BURHAN KAYATÜRK
KAYHAN TÜRKMENOĞLU
ABDULAHAT ARVAS
AZAD KARTAL
SELMA BİÇEK
MUHAMMED ÇALAĞAN
ÖMER FARUK KARAKURT
MUHAMMED AFFAN ORHAN YOZGAT
ABDULKADİR AKGÜL
SÜLEYMAN ŞAHAN
İSKENDER MİNAR
YUSUF İBİŞ ZONGULDAK
MUAMMER AVCI
SAFFET BOZKURT
AHMET ÇOLAKOĞLU
NEJDET TISKAOĞLU
DİLEK KAYA AKSARAY
CENGİZ AYDOĞDU
HÜSEYİN ALTINSOY
SEVİNÇ KASAL
SİNAN ÖZKAN BAYBURT
ORHAN ATEŞ KARAMAN
SELMAN OĞUZHAN ESER
OSMAN SAĞLAM
FATMA ÇOŞTU KIRIKKALE
MUSTAFA KAPLAN
ERGÜN TEKİN
MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU BATMAN
FERHAT NASIROĞLU
SERKAN RAMANLI
MURAT GÜNEŞTEKİN
MUHSİNE BOZKURT
FIRAT TUNÇ ŞIRNAK
ASLAN TATAR
HATİCE ATAN
BEDİRHAN ŞIK
ABDULKERİM GÜNDÜZ BARTIN
YUSUF ZİYA ALDATMAZ
TURHAN KALAYCI ARDAHAN
KAAN KOÇ
GÜVEN KARAKOYUN IĞDIR
CANTÜRK ALAGÖZ
AHMET TUTULMAZ YALOVA
AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
MELİHA AKYOL
ERHAN DEDE KARABÜK
CEM ŞAHİN
DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ
KİLİS KİLİS
AHMET SALİH DAL
FAZIL ARISOY OSMANİYE
DERYA YANIK
SEYDİ GÜLSOY
İLYAS YİĞİT
MESUT TOKUR DÜZCE
AYŞE KEŞİR
ERCAN ÖZTÜRK
HAKAN KUŞÇUOĞLU