AKP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM LİSTESİ AÇIKLANDI 2023 | AK Parti milletvekili aday adayları listesi belli oldu

AKP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. AKP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. AKP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, AKP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan AK Parti aday adayları listesi
AK Parti'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, temayül yoklaması tamamlandı, mülakatlar başladı. Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlar, 1 Nisan'a kadar devam edecek.
AK Parti'ye aday adaylığı için başvuru yapan 6 bin 25 milletvekili aday adayı için temayül yoklamasının ardından sıra komisyon görüşmeleri aşamasına geldi.
Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı alt komisyon çalışmalarına başladı. Milletvekili
aday adayları ile yüz yüze mülakatlara da geçildi. Mülakatlar için 5'er kişilik 14 komisyon oluşturuldu. Her bir komisyonda günlük 100 aday adayı mülakata alınacak.AKP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
İşte AKP'nin il il milletvekili aday listesi: CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
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