Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 16:54 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 17:01

AKP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM LİSTESİ AÇIKLANDI 2023 | AK Parti milletvekili aday adayları listesi belli oldu

AKP milletvekili adayları tam listesi belli oldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Ak Parti Milletvekili aday listesi belli oldu. AK Parti Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili adayları listesi belli oldu. İşte AKP Milletvekili adayları listesi

AKP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM LİSTESİ AÇIKLANDI 2023 | AK Parti milletvekili aday adayları listesi belli oldu
Abone Ol
AKP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. AKP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. AKP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, AKP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan AK Parti aday adayları listesi
AK Parti'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, temayül yoklaması tamamlandı, mülakatlar başladı. Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlar, 1 Nisan'a kadar devam edecek.

AK Parti'ye aday adaylığı için başvuru yapan 6 bin 25 milletvekili aday adayı için temayül yoklamasının ardından sıra komisyon görüşmeleri aşamasına geldi.
Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı alt komisyon çalışmalarına başladı.

Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlara da geçildi. Mülakatlar için 5'er kişilik 14 komisyon oluşturuldu. Her bir komisyonda günlük 100 aday adayı mülakata alınacak.

AKP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

İşte AKP'nin il il milletvekili aday listesi:  

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


 

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Sivas'ta kazanan yok: 1-1 Medipol Başakşehir Sivas'ta kazanan yok: 1-1
Toulouse, Montpellier'i deplasmanda mağlup etti! Toulouse Toulouse, Montpellier'i deplasmanda mağlup etti!
Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta şampiyon Bayern Münih Futbol Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta şampiyon Bayern Münih
Orkun Kökçü için 35 milyon euro! Futbol Orkun Kökçü için 35 milyon euro!
Jürgen Klopp, gözünü Real Madrid'in yıldızına dikti Liverpool Jürgen Klopp, gözünü Real Madrid'in yıldızına dikti
Chelsea'den eski yöneticilere 55 milyon euro! Chelsea Chelsea'den eski yöneticilere 55 milyon euro!
Vedat Muriqi, İspanya'da şov yaptı! La Liga Vedat Muriqi, İspanya'da şov yaptı!
Denizlispor'da Kılıç gitti, 3 futbolcu yolcu Spor Toto 1. Lig Denizlispor'da Kılıç gitti, 3 futbolcu yolcu
Bodrumspor'da Gökdeniz coştu Spor Toto 1. Lig Bodrumspor'da Gökdeniz coştu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jesus'un oğlundan olay hareket! Kafaları karıştırdı
2
Barcelona için 3 örnek: Porto, Steaua, Fenerbahçe
3
"Lamine Diack'ın Fenerbahçe'ye transfer maddesi yok!"
4
Cicaldau için takas formulü! Galatasaray'a yeni Rumen!
5
Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a özel istek!
6
Galatasaray'da Zaniolo'nun maliyeti azaldı!
7
Beşiktaş - Giresunspor: Muhtemel 11'ler

SON HABERLER

yukarı ok