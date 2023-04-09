AKP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 AÇIKLANDI | AK Parti milletvekili adayları ne zaman açıklanacak?

AK Parti'de, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan mülakat komisyonları, milletvekili adaylarının belirlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.Edinilen bilgiye göre, AK Parti'de 81 ilde, 6 bin 25 aday için yapılan temayül yoklaması sonrası komisyon görüşmelerine geçildi.Odatv'nin edindiği bilgilere göre AK PARTİ'de listeler de netleşmeye başladı.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa 1. sıradan aday gösterilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıradan aday yapılacak.Ağrı Belediye Başkanlığını milletvekilliği için bırakan Savcı Sayan da Ağrı yerine İzmir'den 6. Sıradan aday gösterildi.AK Parti MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de Trabzon 1. Sıradan aday gösterildi.Eski Bakan Faruk Çelik Artvin 1. sıradan aday gösterildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da memleketi Kayseri'den 1. sırada aday gösterileceği öğrenildi.Ayrıca Kayseri, 2. sıradan Tarım ve Orman Eski Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından görevinden alınan Mustafa Aksu da aday gösterildi.Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş 1. sıraya yazılırken, sırasıyla listede, Fatih Şahin, Mücahit Arslan, Zehra Nur Yılmaz yer aldı.Erdoğan'ın eski danışmanlarından AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan'ın Ankara'da 3. sıraya konulması dikkat çekerken listede AK Parti'nin Kadın Kolları MYK üyesi olan Zehranur Yılmaz'ın da olduğu görüldü.Refah Partili Hasan Hüseyin Ceylan'ın damadı Fetan Baykoç ise Ankara 3. Bölge 2. Sıra adayı oldu.Adem Atmaca'nın damadı Emre Ete de Van 3. sıradan aday gösterildi.Emre Ete, 26. dönem seçimlerinden 2015 yılında AK Parti İstanbul 2. Bölge'den aday oldu ama seçilememişti.Öte yandan AK Parti milletvekilliği listesinde 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş da Aydın 2. sıradan aday gösterildi.Aydın'da 1. sırada ise Mustafa Savaş'ın ismi yer aldı.Eski Başbakan Tansu Çiller, AK Parti listeleri için talepte bulundu. Tansu Çiller, eşi Özer Çiller'in bir dönem en yakınındaki isimlerden eski Milletvekili Saffet Kaya'nın yeniden Ardahan'dan listeye konmasını istedi.İddialara göre önce İYİ Parti'ye yanaşan ama ret cevabı alan Saffet Kaya için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayan Tansu Çiller "Ardahan'da Saffet Kaya'yı görmek istiyorum" mesajını iletmişti.Saffet Kaya Ardahan 1. Sıra adayı olarak AK Parti listelerine girdi.Ardahan 2. Sıradan da Güven Karakoyun aday gösterildi.Ardahan'ın tanınan imamlarından Güven Karakoyun da aday gösterildi.Hayati Yazıcı Rize 1. Sıradan aday gösterilirken, 2. Sıra Osman Aşkın Bak, 3. Sıra da İbrahim Akkuş oldu.Daha önce İzmir ve Mardin'den milletvekili seçilen Ceyda Bölünmez Çankırı, yine Mardin'den 1. Sıradan aday oldu. Ceyda Bölünmez, AK Parti eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kızı olmasıyla tanınıyor.Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan 14 komisyon, temayül yoklamaları doğrultusunda adayları değerlendirmeye tabi tutuyor.Bu kapsamda;Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon Ankara,başkanlığındaki komisyon Artvin, Bayburt, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Ağrı, Ardahan, Hakkari, Van,başkanlığındaki komisyon Antalya, Burdur, Karaman, Konya, Mersin,başkanlığındaki komisyon İstanbul 2. Bölge, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne,başkanlığındaki komisyon Aydın, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta,başkanlığındaki komisyon Balıkesir, Kırıkkale, Samsun, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir,başkanlığındaki komisyon Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Sakarya, Ordu,başkanlığındaki komisyon İstanbul 3. Bölge,başkanlığındaki komisyon İstanbul 1. Bölge,başkanlığındaki komisyon Adana, Gaziantep Şanlıurfa,Mustafa Şen başkanlığındaki komisyon Iğdır, Kars, Şırnak, Batman, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Muş, Siirt, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır,başkanlığındaki komisyon Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Bolu, Kocaeli, Sinop, Çorum, Amasya,başkanlığındaki komisyon İzmir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Mardinbaşkanlığındaki komisyon Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Kilis, Çankırı ve Hatay için milletvekillerini belirlemeye çalışıyor.Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon, 3 Nisan'da çalışmalarına başlayacak.Nihai milletvekili aday listeleri 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecek.AK Parti, 11 Nisan'da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.