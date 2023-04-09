Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 11:53 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 11:53

AKP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 AÇIKLANDI | AK Parti milletvekili adayları ne zaman açıklanacak?

2023 AKP milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. AK Parti Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili adayları listesi belli oldu. Peki, AKP Milletvekili adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan AKP adayları listesi

AKP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 AÇIKLANDI | AK Parti milletvekili adayları ne zaman açıklanacak?
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AKP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. AKP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. CHP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, AKP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan AK Parti aday adayları listesi
AK Parti'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, temayül yoklaması tamamlandı, mülakatlar başladı. Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlar, 1 Nisan'a kadar devam edecek.
AK Parti'ye aday adaylığı için başvuru yapan 6 bin 25 milletvekili aday adayı için temayül yoklamasının ardından sıra komisyon görüşmeleri aşamasına geldi.
Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı alt komisyon çalışmalarına başladı.

Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlara da geçildi. Mülakatlar için 5'er kişilik 14 komisyon oluşturuldu. Her bir komisyonda günlük 100 aday adayı mülakata alınacak.

AKP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

AK Parti, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin AK Parti'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak.

AK Parti'de, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan mülakat komisyonları, milletvekili adaylarının belirlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti'de 81 ilde, 6 bin 25 aday için yapılan temayül yoklaması sonrası komisyon görüşmelerine geçildi.

Odatv'nin edindiği bilgilere göre AK PARTİ'de listeler de netleşmeye başladı. 

BAKANLARIN YERLERİ BELLİ OLDU


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa 1. sıradan aday gösterilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıradan aday yapılacak.

Ağrı Belediye Başkanlığını milletvekilliği için bırakan Savcı Sayan da Ağrı yerine İzmir'den 6. Sıradan aday gösterildi. 

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de Trabzon 1. Sıradan aday gösterildi.

HULUSİ AKAR KAYSERİ'DEN, FARUK ÇELİK ARTVİN'DEN

Eski Bakan Faruk Çelik Artvin 1. sıradan aday gösterildi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da memleketi Kayseri'den 1. sırada aday gösterileceği öğrenildi.

GÖREVDEN ALINDI ONORE EDİLDİ

Ayrıca Kayseri, 2. sıradan Tarım ve Orman Eski Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından görevinden alınan Mustafa Aksu da aday gösterildi. 

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş 1. sıraya yazılırken, sırasıyla listede, Fatih Şahin, Mücahit Arslan, Zehra Nur Yılmaz yer aldı. 

Erdoğan'ın eski danışmanlarından AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan'ın Ankara'da 3. sıraya konulması dikkat çekerken listede AK Parti'nin Kadın Kolları MYK üyesi olan Zehranur Yılmaz'ın da olduğu görüldü.

Refah Partili Hasan Hüseyin Ceylan'ın damadı Fetan Baykoç ise Ankara 3. Bölge 2. Sıra adayı oldu. 

Adem Atmaca'nın damadı Emre Ete de Van 3. sıradan aday gösterildi. 

Emre Ete, 26. dönem seçimlerinden 2015 yılında AK Parti İstanbul 2. Bölge'den aday oldu ama seçilememişti.

TÜRKİYE GÜZELİ LİSTEDE

Öte yandan AK Parti milletvekilliği listesinde 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş da Aydın 2. sıradan aday gösterildi. 

Aydın'da 1. sırada ise Mustafa Savaş'ın ismi yer aldı. 

Eski Başbakan Tansu Çiller, AK Parti listeleri için talepte bulundu. Tansu Çiller, eşi Özer Çiller'in bir dönem en yakınındaki isimlerden eski Milletvekili Saffet Kaya'nın yeniden Ardahan'dan listeye konmasını istedi. 

İddialara göre önce İYİ Parti'ye yanaşan ama ret cevabı alan Saffet Kaya için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayan Tansu Çiller "Ardahan'da Saffet Kaya'yı görmek istiyorum" mesajını iletmişti. 

Saffet Kaya Ardahan 1. Sıra adayı olarak AK Parti listelerine girdi.

Ardahan 2. Sıradan da Güven Karakoyun aday gösterildi.

Ardahan'ın tanınan imamlarından Güven Karakoyun da aday gösterildi.

Hayati Yazıcı Rize 1. Sıradan aday gösterilirken, 2. Sıra Osman Aşkın Bak, 3. Sıra da İbrahim Akkuş oldu. 

Daha önce İzmir ve Mardin'den milletvekili seçilen Ceyda Bölünmez Çankırı, yine Mardin'den 1. Sıradan aday oldu. Ceyda Bölünmez, AK Parti eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kızı olmasıyla tanınıyor.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan 14 komisyon, temayül yoklamaları doğrultusunda adayları değerlendirmeye tabi tutuyor.

Bu kapsamda;

Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon Ankara,

Hamza Dağ başkanlığındaki komisyon Artvin, Bayburt, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Ağrı, Ardahan, Hakkari, Van,

Efkan Ala başkanlığındaki komisyon Antalya, Burdur, Karaman, Konya, Mersin,

Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki komisyon İstanbul 2. Bölge, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne,

Mehmet Özhaseki başkanlığındaki komisyon Aydın, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta,

Nurettin Canikli başkanlığındaki komisyon Balıkesir, Kırıkkale, Samsun, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir,

Belgin Uygur başkanlığındaki komisyon Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Sakarya, Ordu,

Leyla Şahin Usta başkanlığındaki komisyon İstanbul 3. Bölge,

Çiğdem Karaaslan başkanlığındaki komisyon İstanbul 1. Bölge,

Vedat Demiröz başkanlığındaki komisyon Adana, Gaziantep Şanlıurfa,

Mustafa Şen başkanlığındaki komisyon Iğdır, Kars, Şırnak, Batman, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Muş, Siirt, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır,

Ömer İleri başkanlığındaki komisyon Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Bolu, Kocaeli, Sinop, Çorum, Amasya,

Ömer Çelik başkanlığındaki komisyon İzmir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Mardin

Fatma Şahin başkanlığındaki komisyon Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Kilis, Çankırı ve Hatay için milletvekillerini belirlemeye çalışıyor.

Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek.

Milletvekili adayları 11 Nisan'da açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon, 3 Nisan'da çalışmalarına başlayacak.

Nihai milletvekili aday listeleri 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecek.

AK Parti, 11 Nisan'da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin CHP'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak. CHP'de çok sayıda ildeki milletvekili aday adayı listesi de belli oldu.

Milletvekili adayları şöyle:

Antalya

  1. Sururi Corabatur
  2. Cavit Arı
  3. Aliye Coşar
  4. Mustafa Erdem 
  5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
  6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
  7. Murat Özçelik 
  8. Ercüment Taşdemir
  9. Nilüfer Defeci
  10. Vahap Tuncer
  11. Sibel Gezen
  12. Ramiz Atakan
  13. Emrah Yurtlak
  14. Zehra Milli 
  15. Hatice Kübra Turan
  16. Müge Gezginci Uysal
  17. Mehmet Gök

Ankara

*1'inci bölge

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan

*Ankara 2'inci bölge

1. Murat Emir

Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Namık Tan. (AA)

İstanbul

*İstanbul 1'inci bölge

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA)

8. Hasan Karal (DEVA)

9. Cemal Enginyurt (DP)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik

*İstanbul 2'inci Bölge

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz

*İstanbul 3'üncü Bölge

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA) 

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

Adana

1. Orhan Sümer

2. Müzeyyen Şevkin

3. Burhannetin Bulut

4. Sadullah Kısacık (DEVA)

5. Ayhan Barut

6. Berke Duvan

7. Hüseyin Keser

8. Erkan Karakaya

9. Orhan Toplum

10. Kübra Özbiçer

11. Ahmet Korkmaz

12. Sercan Polat

13. Murat Öztanrıöver

14. Ebru Yılmaz

15. Elife Müftüoğlu

İzmir

*İzmir 1'inci Bölge

  1. Yüksel Taşkın
  2. Ahmet Tuncay Özkan
  3. Sevda ERdan Kılıç
  4. Murat Bakan
  5. Ednan Arslan
  6. Seda Kaya (DEVA)
  7. Haydar Altıntaş (DP)
  8. Devrim Barış Çelik
  9. Sefer İpekli
  10. Güldem Atabay
  11. Şahbal Aras
  12. Fulya Akçay
  13. Mehmet Şahin Fırat
  14. Birgül Değirmenci
*İzmir 2'inci Bölge

  1. Gökçe Gökçen
  2. Rıfat Nalbantoğlu
  3. Rahmi Aşkın Türeli
  4. Mahir Polat
  5. Salih Uzun (DP)
  6. Deniz Yücel
  7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
  8. Hüseyin Sezer
  9. Esin Doğan Metin
  10. Altan İnanç
  11. Emine Helin İnan Kınay
  12. Ayten Gülsever
  13. Nurşen Balcı
  14. Burak Kotan

Mersin

1. Ali Mahir Başarır

2. Gülcan Kış

3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)

4. Talat Dinçer

5. Hasan Ufuk Çakır

6. Emre Yılmaz

7. Nürsen Yücesoy Temizkan

8. Leyla Serin Kırık

9. Ahmet Yorgun

10. Mehmet Gültekin Uğur

11. Şerife Arıcı

12. Güven Kocabıyık

13. Neslihan Çelebi

Ordu

1- Seyit Torun
2- Mustafa Adıgüzel
3- Ahmet Tokluoğlu
4- Cengiz Okur
5- Nilgün Yılmaz

Şanlıurfa

1.Mahmut Tanal

2.Müslüm Cengizhan Akalın

3.Ahmet Tüysüz (DEVA)

4.Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5.İbrahim Direk

6.Süleyman Gök

7.Ali Fethi Gürler

8.Abdullah Direk

9.Müslüm Şikak

10.Adnan Tüysüz

11.Abdulkadir Çetin

Malatya

1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay

Tekirdağ

1. Faik Öztrak 

2. İlhami Özcan AYGUN, 

3. Cem Avşar(Deva)

4. Nurten Yontar, 

5. Mustafa Ülkem Uruk, 

6. İsmail Doğaroğlu,

7. Sema Kırkoyunkinet,  , 

8. İsmail Çelebi

Kırklareli

1 .Vecdi Gündoğdu

2. Fahri Özkan

3. Hatice Gül Bingöl

Kayseri

1. Aşkın Genç

2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)

3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)

4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)

5. Ümit Özer

6. Özgen Aydıncak

7. Ali Çetinkaya

8. Onur Sergen Doğan

9. İbrahim Kağan

10. Niyazi Ünalmış

Samsun

1. Murat Çan

2. Mehmet Karaman (Saadet)

3. Mustafa Yeşilyurt (Gelecek)

4. Nazan Güneysu

5. Mehmet Özdağ

6. Suat Yıldız

7. Neşe Kangüleç

8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır

9. Özler Yılmaz

Hatay

Hatay'da deprem sürecince çıkışları ile dikkat çeken Suzan Şahin CHP'nin adayları arasında yer almadı.

1. Mehmet Güzelmansur

2. Nermin Yıldırım Kara

3. Servet Mullaoğlu

4. Necmettin Çalışkan (Saadet)

5. Hikmet Hatunoğlu

6. Rahmi Vardı

7. Gökhan Özer

8. Bekir Atahan

9. Cemiyet Kışlaoğlu

10. Tamer Apiş

11. Filiz Haksöz

Van

1. Seracettin Bedirhanoğlu
2. Ercan Çiçek
3. Yılmaz Kılıç
4. Burak Çıtak
5. Aslı Arvas
6. Cafer Gürsel
7. Meral Ayhan
8. Aziz Örek

Karabük

1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ

Gaziantep

1. Hasan Öztürkmen

2. Melih Meriç

3. Ertuğrul Kaya (DEVA)

4. Reis Reisoğlu 

5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz

6. Erdal Geçit

7. Selim Karahan

8. Müslüm Şahinsoy

9. Hasan Gül

10. Mehmet İslam (Saadet)

11. Ahmet İdris İnal

12. Fatma Müge Düşün

13. Gökhan Çeliktürk 

14. Vicdan Aktaş

Güncellenecek…



 
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