AKP kesin aday listesi 2023 | AK Parti milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?

AKP MİLLETVEKİLİ KESİN ADAY LİSTESİ 2023

AK PARTİ 2023 MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İSTANBUL 1. BÖLGE

İSTANBUL 2. BÖLGE

İSTANBUL 3. BÖLGE

İZMİR 1. BÖLGE

İZMİR 2. BÖLGE

AKP milletvekili kesin aday listesi belli oluyor. AK Parti milletvekili adayları kesin listesi için gözler YSK'da. Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem milletvekili adaylarını kamuoyu ile paylaşmasının ardından gözler AKP'ye çevrilmişti. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek milletvekili seçimleri için siyasi partilerin adaylarını 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesi gerekiyordu. AKP 9 Nisan 2023 Pazar günü itibariyle 28. dönem milletvekili adaylarını kamuoyu ile paylaştı. Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlara da geçildi. Mülakatlar için 5'er kişilik 14 komisyon oluşturuldu. Her bir komisyonda günlük 100 aday adayı mülakata alınacak.14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimler için YSK'nın takvimi işlemeye devam ediyor. Buna göre Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre bugün milletvekili aday listeleri kesinleşecek. Yapılan itirazların bugün sona ereceği ve kesin aday listeleri belirlenecek. Bundan sonraki seçim takvimindeki süreçte ise 27 Nisan Perşembe günü Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.ÖMER ÇELİKAHMET ZENBİLCİSUNAY KARAMIKABDULLAH DOĞRUFARUK AYTEKMUSTAFA YILDIZHASAN HÜSEYİN KUŞCUEROL KAHRAMANKASIM PAMUKFATİME YURDUSEVENDİNÇER DİNÇMELİKE DOĞANRAMAZAN ÇIRAKOĞUZHAN GÜRHANİMEHMET KURTARANRESUL KURTİSHAK ŞANMUSTAFA ALKAYIŞHÜSEYİN ÖZHANZİYA POLATALİ ÖZKAYAİBRAHİM YURDUNUSEVENHASAN ARSLANFERDA ERTÜRKHAKKI ÖZTÜRKETHEM KARAHANRUKEN KİLERCİABBAS AYDINMEHMET ALİ BİLGİLİŞABAN POLATHALUK İPEKHASAN ÇİLEZABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEKYILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞJÜLİDE SARIEROĞLUMURAT ALPARSLANZEHRANUR AYDEMİRMUSTAFA HASGÜLEBRU KURBAN YALDIZMUHAMMED ABDULLAH ÖZEROSMAN KARAASLANHASAN ERÇELEBİEYÜP GÖKHAN ÖZEKİNEDİBE SİNEM ERSOYİLHAMİ TEKEMUHAMMET TARIK KUYRUKCUVEDAT BİLGİNLÜTFİYE SELVA ÇAMORHAN YEGİNZEYNEP YILDIZOSMAN GÖKÇEKKURTCAN ÇELEBİABDULVAHAP ŞAHİNCİHAN ANKARAEJDER ONURSALSERVET TÜRKAYIKBURCU GÖKALPFUAT OKTAYLEYLA ŞAHİN USTAÖMER İLERİASUMAN ERDOĞANAHMET FETHAN BAYKOÇREMZİ ALBASANHALİSE ÇİFTCİAHMET ÇOTUKAHMET GÜLERTUNÇ GÜNGÖRHALİL HOTAMANCANSIN YILMAZ YAŞARMEVLÜT ÇAVUŞOĞLUMUSTAFA KÖSETUBA VURAL ÇOKALKEMAL ÇELİKATAY USLUİBRAHİM ETHEM TAŞKUDDUSİ MÜFTÜOĞLUİZZETTİN SULTANYARTÜLAY BEŞKONAK ÖZÇAYYUSUF MAYISLARBETÜL DEMİROKRÜŞTÜ PEKERFERAH NUR ÜNALÖZCAN YILDIRIMMEHMET UYSALYAHYA TURGUTİBRAHİM BAYUKFARUK ÇELİKAHMET ERDEMMUSTAFA SAVAŞSEDA SARIBAŞÖMER ÖZMENMUSTAFA ABAKMEHMET UMUT TUNCERDUYGU GÖĞDEMURAT GÜNMEHMET ARKUNİSMAİL OKBELGİN UYGURMUSTAFA CANBEYALİ TAYLAN ÖZTAYLANPAKİZE MUTLU AYDEMİRMEHMET AYDEMİRAHMET GÜREŞREF USLUFATİH GÜNGÖRHALİL ELDEMİRHÜSNÜ ERSOYFEYZİ BERDİBEKZEKİ KORKUTATAFURKAN UFUK COŞKUNTURAN BEDİRHANOĞLUMUAZ ERGEZENCEBRAİL YAKIŞIRYÜKSEL COŞKUNYÜREKARZU AYDINKAZIM KONAKADEM KORKMAZMUSTAFA OĞUZVOLKAN MENGİEFKAN ALAREFİK ÖZENAHMET KILIÇEMİNE YAVUZ GÖZGEÇMUSTAFA YAVUZAHMET YILDIZİRFAN AKKAYAÖMER FARUK TEMİZTÜRKSEMİH PEKSERTMİHRİMAH KOCABIYIKMUSTAFA VARANKAYHAN SALMANOSMAN MESTENEMEL GÖZÜKARA DURMAZMUHAMMET MÜFİT AYDINMUSTAFA YILDIRIMFUAT ALPASLANSÜLEYMAN ÇELİKASUMAN AKÇAY SAKALLIMUSTAFA KAYAAYHAN GİDERJÜLİDE İSKENDEROĞLUNAZIM HİKMET KESKİNERHALİL ZAHİT MERTMUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLUSALİM ÇİVİTCİOĞLUYUSUF AHLATCIOĞUZHAN KAYAZEKİ GÜLRAMAZAN KELEPİRCİOĞLUCAHİT ÖZKANŞAHİN TİNNİLGÜN ÖKEKREM BAŞEROSMAN YÜCELİŞBİRTAN ŞAHANFERİDE KABADAYILARMEHMET GALİP ENSARİOĞLUMEHMET SAİD YAZSUNA KEPOLU ATAMANAYŞEGÜL BİÇERAZİZ ALPER BİTENABDULVAHİT GÜVENSENFEYZULLAH ŞİMŞEKHATİCE SEYDAOĞLUABDURRAHMAN KİKİZADETAHSİN ARSLANMUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLUSEYİD KUTUP YILDIRIMFATMA AKSALTARIK HATİPLERERDİNÇ ÇEKİÇSEVDA NUR KURBANEROL KELEŞEJDER AÇIKKAPIMAHMUT RIDVAN NAZIRLIMÜCAHİT YANILMAZHASAN MURAT ÖZSÜLEYMAN KARAMANMEHMET CAVİT ŞİRECİSELAMİ ALTINOKFATMA ÖNCÜMEHMET EMİN ÖZABDURRAHİM FIRATAYŞE DENİZ ÇELİKMUHAMMED GÖKBERK KOCAALİLERFATİH DÖNMEZAYŞEN GÜRCANALİ DEMİRELHAKAN ÇİZMELİOĞLUPINAR TURHANOĞLU GÜCÜYENERDERYA ÇIRAKLIABDULHAMİT GÜLMEHMET EYUP ÖZKEÇECİALİ ŞAHİNDERYA BAKBAKMESUT BOZATLIŞEHZADE DEMİRİRFAN ÇELİKASLANBÜNYAMİN BOZGEYİKFERAY YILMAZMUHAMMED HAKAN TANRIÖVERHASAN TEKEABDULLAH DURDUCUMA REYHANNAZIM ELMASALİ TEMÜRTOLGA ERENERBERRİN AYDINCELALETTİN KÖSEÜNAL YILMAZABDULLAH KORKMAZABDULMUTTALİP ÖZBEKMEHMET BUDAKHİKMET YAŞARADEM YEŞİLDALABDULKADİR ÖZELHÜSEYİN YAYMANKEMAL KARAHANZEHRA ERENCENGİZ YILDIZFİLİZ ÖZÇÖREKÇİAHMET ALPER SOYLUMEHMET HAKAN YILMAZHALİL ERSEN DOĞANNECMİDDİN ÇİTOMEHMET UĞUR GÖKGÖZOSMAN ZABUNYAKUP KÜTÜKNESRİN SEMİZNUREDDİN NEBATİALİ KIRATLIHAVVA SİBEL SÖYLEMEZFARUK DİNÇMEHMET AKDOĞANALİ İHSAN GÖKSERKAN TANRIKULUHAKKI MENİZFATİH DÖLEKMUSTAFA ERİMFİRDEVS AKTÜRKHALİT PEKDURANSEÇKİN TAŞMURAT KURUMERKAN KANDEMİRHASAN TURANMÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUTHULUSİ ŞENTÜRKMUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLUTUĞBA IŞIK ERCANİSMAİL ERDEMYAHYA ÇELİKBEHİYE EKERSERKAN BAYRAMÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRKAZMİ EKİNCİNURETTİN ALANFATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUNLEMAN YENİGÜNESMA ERSİNUMUT ARMAN SONAYALİ SEVİNÇMAHMUT EMİNMOLLAOĞLURÜSTEM KABİLALİ YAZLIAYDOĞAN AHIAKINZEYNETTİN AYDINCEMAL DONATEBRU SARACOĞLUAYŞEGÜL ESRA ATİKFATİH ÖGÜNZEYNEP BAYIRMURAT AÇIKVELİ ARSLANYUNUS FIRAT AYDINMUSTAFA NAİM YAĞCIFURKAN GÖKGÖZNURETTİN ALAGÖZSÜLEYMAN SOYLUHALİT YEREBAKANRABİA KALENDER İLHANMEHMET ÖNDER AKSAKALMUSTAFA DEMİRİSMAİL EMRAH KARAYELZAFER SIRAKAYABÜŞRA PAKERSEVAN SIVACIOĞLUDERYA AYAYDINADEM YILDIRIMSENA NUR ÇELİKAHMET BİLAL KIYMAZHÜSEYİN EROĞLUENES EMİNOĞLUAHMET HAMDİ ÇAMLIEMRE USTAOSMANOĞLUŞEVKİ ŞARCAHİT ALTUNAYÖMER FUAT GÜNDAYORHAN NARİNSELÇUK KARKEMAL OĞUZ KIDİLFERŞAT YILDIRIMECRİN NAZLI İNANNAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLUBEŞİR AÇIKÇANUMAN KURTULMUŞÖZLEM ZENGİNCÜNEYT YÜKSELZEKERİYA YAPICIOĞLUHALİS DALKILIÇRÜMEYSA KADAKOĞUZ ÜÇÜNCÜNECMİ KADIOĞLUŞAMİL AYRIMSEDA GÖREN BÖLÜKNİLHAN AYANYILDIZ KONAL SÜSLÜŞENGÜL KARSLIYÜCEL ARZEN HACIOĞULLARIHALİME KÖKCEMEHMET SARINEVZAT ŞATIROĞLUEKREM GÖRÇEKERNECATİ KARAGÖZRASİM ERDOĞMUŞYUSUF ASLANMUSTAFA KORKUTMUTLU BOZOĞLUFETİ AHMET BALINOKTAY ŞAMDANLIMEHMET YILDIZYILMAZ DURMUŞNEVİN MİNE VURALMEMET YALÇINNAZİF ÇETİNRAMAZAN ARKANHARUN ÇELİKRASİM YAĞARCEMAL TOPTANCIRECEP SEYYARALİ ÇİÇEKMEHMET KASAPOĞUMAHMUT ATİLLA KAYAŞEBNEM BURSALIMEHMET ALİ ÇELEBİCEMAL BEKLESAVCI SAYANENES EFENDİOĞLUÖMÜR ŞANLIMEHMET SADIK TUNÇNİSA ALPTEKİNMEHMET SAİD BAŞDAŞSELAHATTİN SERDAR MUÇAYBERKAN YILDIZHANHATİCE YELİZ KARATAŞEYYÜP KADİR İNANFEHMİ ALPAY ÖZALANCEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRIYAŞAR KIRKPINARKEREM ALİ SÜREKLİMUHAMMET DOĞANDİLEK YILDIZİSMAİL HANCIAHMET CAN ÇELİKGÜLŞEN GEZİCİHALİL POLATVEYSEL GÜLDOĞANGÜVEN DEMİRAĞYASİN DEMİRELADEM ÇALKINYUNUS KILIÇSERKANT AYKULHALİL ULUAYFATMA SERAP EKMEKCİMEHMET UMURHULUSİ AKARAYŞE BÖHÜRLERŞABAN ÇOPUROĞLUMURAT CAHİD CINGISAYIN BAYAR ÖZSOYMAHMUT GÜRCANEMİNE TİMUÇİNHÜSEYİN CAHİT ÖZDENHÜSEYİN OKANDANDENİZ MUSTAFA ÇAĞANAHMET GÖKHAN SARIÇAMHÜSEYİN TUZCUNEŞE KİRAZNECMETTİN ERKANOSMAN ARSLANSADETTİN HÜLAGÜRADİYE SEZER KATIRCIOĞLUVEYSAL TİPİOĞLUMEHMET AKİF YILMAZCEMİL YAMANSAMİ ÇAKIRYASEMİN ÖZDEMİRMEHMET ELLİBEŞALİ GÜNEYBERNA ABİŞHASAN SOBAERKAN AKSOYGÜLAY ARTUTİBRAHİM EFETAHİR AKYÜREKORHAN ERDEMSELMAN ÖZBOYACIMERYEM GÖKAABDULLAH AĞRALIMEHMET BAYKANZİYA ALTUNYALDIZLATİF SELVİMUSTAFA HAKAN ÖZERFARUK ÖZÇELİKBURHANETTİN SEVENCANSAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZERCAN USLUHÜMEYRA SAÇKESENMUHAMMED ZERENADİL BİÇERİSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCIMEHMET DEMİRESRA ÖZBEK BALCIMUSTAFA ALTUĞ ATALAYBÜLENT TÜFENKCİİHSAN KOCAİNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAKABDURRAHMAN BABACANVAHİT ATALANRAMAZAN ÖZCANBAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLUMURAT BAYBATURTAMER AKKALAHMET MÜCAHİT ARINÇMEHMET ALİ ÖZKANAYŞE NEVİN SERTMÜRŞİT GEDİZLİFATİH KATIÖZAHMET PALABIYIKYAŞAR DEMİRELVAHİT KİRİŞÇİÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİMEVLÜT KURTTUBA KÖKSALMEHMET ŞAHİNHASAN GEZGİNÇKORAY KIRAÇRAMAZAN GÜRBAKFARUK KILIÇMUHAMMED ADAKMEHMET AKİF NUHOĞLUABDULVAHAP ARBAĞMEHMET SAMSAAYHAN ASLANKADEM METEYAKUP OTGÖZEYLEM TANTURGAY ÖZTÜRKALİ METE KARAGÖZHAKAN FEVZİ İLHANALİ TEKİNMEHMET EMİN ŞİMŞEKNUR AHMET KILIÇASLANMUHAMMED BAHADDİN İŞIKSÜLEYMAN ÖZGÜNEMRE ÇALIŞKANMUSTAFA RAUF YANARCEVAHİR UZKURTYAVUZ ERGUNİBRAHİM BALOĞLUMAHMUT ÖZERİBRAHİM UFUK KAYNAKMUSTAFA HAMARATİSA YÜKSELİSA GÜLSAMET ÖZDEMİRMUHAMMED AVCIHARUN MERTOĞLUYILMAZ KATMERLÜTFİ BAYRAKTARÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEKALİ İNCİERTUĞRUL KOCACIKMURAT KAYAAKİF ADNAN DİZERKÜRŞAT KILIÇRAHMİ CAN ŞEŞENMEHMET MUŞÇİĞDEM KARAASLANYUSUF ZİYA YILMAZORHAN KIRCALIERSAN AKSUMÜCAHİT YILMAZHAVVA ŞEN SAYGINKADİR KAYANİRFAN ŞENOCAKMERVAN GÜLFEYZİ SEVGİLİLOKMAN ÖZCANNAZIM MAVİŞSEYİT ALİ ÇETİNABDULLAH GÜLERHAKAN AKSURUKİYE TOYRÜSTEM YÜCESERDAR ÖKSÜMMESTAN ÖZCANGÖKHAN DİKTAŞÇİĞDEM KONCAGÜLHAKAN SUNALABDULLAH ÖĞEAKIN YILMAZMÜGE YILDIZ TOPAKDEFNE GEZERYUSUF BEYAZITMUSTAFA ARSLANCÜNEYT ALDEMİRADEM DİZERMEHMET CANADİL KARAİSMAİLOĞLUMUSTAFA ŞENYILMAZ BÜYÜKAYDINVEHBİ KOÇMERYEM SÜRMENZAFER OFLUOĞLUHAKAN ÖZERBEKİR BOZDAĞABDULKADİR EMİN ÖNENABDÜRRAHİM DUSAKMEHMET ALİ CEVHERİCEVAHİR ASUMAN YAZMACIİBRAHİM EYYÜPOĞLUHİKMET BAŞAKMEHMET FARUK PINARBAŞIMAHMUT KAÇARNİHAT KILIÇEMRE KARAÇİZMELİMEHMET İLHAMİ GÜNBEGİABDULLAH AKSAKABDURRAHİM TORUİSMAİL GÜNEŞFAHRETTİN TUĞRULHİLAL SABANCIBURHAN KAYATÜRKKAYHAN TÜRKMENOĞLUABDULAHAT ARVASAZAD KARTALSELMA BİÇEKMUHAMMED ÇALAĞANÖMER FARUK KARAKURTMUHAMMED AFFAN ORHANABDULKADİR AKGÜLSÜLEYMAN ŞAHANİSKENDER MİNARYUSUF İBİŞMUAMMER AVCISAFFET BOZKURTAHMET ÇOLAKOĞLUNEJDET TISKAOĞLUDİLEK KAYACENGİZ AYDOĞDUHÜSEYİN ALTINSOYSEVİNÇ KASALSİNAN ÖZKANORHAN ATEŞSELMAN OĞUZHAN ESEROSMAN SAĞLAMFATMA ÇOŞTUMUSTAFA KAPLANERGÜN TEKİNMUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLUFERHAT NASIROĞLUSERKAN RAMANLIMURAT GÜNEŞTEKİNMUHSİNE BOZKURTFIRAT TUNÇASLAN TATARHATİCE ATANBEDİRHAN ŞIKABDULKERİM GÜNDÜZYUSUF ZİYA ALDATMAZTURHAN KALAYCIKAAN KOÇGÜVEN KARAKOYUNCANTÜRK ALAGÖZAHMET TUTULMAZAHMET BÜYÜKGÜMÜŞMELİHA AKYOLERHAN DEDECEM ŞAHİNDURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇHÜSEYİN GÜNDOĞDUAHMET SALİH DALFAZIL ARISOYDERYA YANIKSEYDİ GÜLSOYİLYAS YİĞİTMESUT TOKURAYŞE KEŞİRERCAN ÖZTÜRKHAKAN KUŞÇUOĞLU1 OMER ÇELIKADANA 2 AHMET ZENBİLCİADANA 3 SUNAY KARAMIKADANA 4 ABDULLAH DOĞRUADANA 5 FARUK AYTEKADANA 6 MUSTAFA YILDIZADANA 7 HASAN HÜSEYİN KUŞCUADANA 8 EROL KAHRAMANADANA 9 KASIM PAMUKADANA 10 FATİME YURDUSEVENADANA 11 DİNÇER DINÇADANA 12 MELİKE DOĞANADANA 13 RAMAZAN ÇIRAKADANA 14 OĞUZHAN GÜRHANİADANA 15 MEHMET KURTARAN1 RESUL KURTADIYAMAN 2 ISHAK ŞANADIYAMAN 3 MUSTAFA ALKAYIŞADIYAMAN 4 HÜSEYİN ÖZHANADIYAMAN 5 ZIYA POLAT1 ALİ ÖZKAYAAFYONKARAHİSAR 2 IBRAHIM YURDUNUSEVENAFYONKARAHİSAR 3 HASAN ARSLANAFYONKARAHİSAR 4 FERDA ERTÜRKAFYONKARAHİSAR 5 HAKKI ÖZTÜRKAFYONKARAHİSAR 6 ETHEM KARAHAN AĞRI 1 RUKEN KİLERCİ2 ABBAS AYDINAĞRI 3 MEHMET ALİ BILGILIAĞRI 4 ŞABAN POLAT1 HALUK IPEKAMASYA 2 HASAN ÇİLEZAMASYA 3 ABDULKERİM BUĞRA ŞIMŞEK-1 1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞANKARA-1 2 JÜLİDE SARIEROĞLU ANKARA-1 3 MURAT ALPARSLANANKARA-1 4 ZEHRANUR AYDEMİRANKARA-1 5 MUSTAFA HASGÜLANKARA-1 6 EBRU KURBAN YALDIZANKARA-1 7 MUHAMMED ABDULLAH ÖZERANKARA-1 8 OSMAN KARAASLAN ANKARA-1 9 HASAN ERÇELEBİANKARA-1 10 EYÜP GÖKHAN ÖZEKİNANKARA-1 11 EDİBE SİNEM ERSOYANKARA-1 12 ILHAMI TEKEANKARA-1 13 MUHAMMET TARIK KUYRUKCUANKARA-2 1 VEDAT BILGINANKARA-2 2 LÜTFİYE SELVA ÇAMANKARA-2 3 ORHAN YEGİNANKARA-2 4 ZEYNEP YILDIZANKARA-2 5 OSMAN GÖKÇEKANKARA-2 6 KURTCAN ÇELEBİANKARA-2 7 ABDULVAHAP ŞAHİNANKARA-2 8 CIHAN ANKARAANKARA-2 9 EJDER ONURSALANKARA-2 10 SERVET TÜRKAYIKANKARA-2 11 BURCU GÖKALPANKARA-3 1 FUAT OKTAYANKARA-3 2 LEYLA ŞAHİN USTAANKARA-3 3 OM ER ILERIANKARA-3 4 ASUMAN ERDOĞAN ANKARA-3 5 AHMET FETHAN BAYKOÇANKARA-3 6 REMZI ALBASANANKARA-3 7 HALİSE ÇİFTCİANKARA-3 8 AHMET ÇOTUK ANKARA-3 9 AHMET GÜLANKARA-3 10 ERTUNÇ GÜNGÖRANKARA-3 11 HALİL HOTAMANANKARA-3 12 CANSIN YILMAZ YAŞAR1 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLUANTALYA 2 MUSTAFA KÖSEANTALYA 3 TUBA VURAL ÇOKALANTALYA 4 KEMAL ÇELİKANTALYA 5 ATAY USLUANTALYA 6 IBRAHIM ETHEM TAŞANTALYA 7 KUDDUSİ MÜFTÜOĞLUANTALYA 8 IZZETTIN SULTANYARANTALYA 9 TÜLAY BEŞKONAK OZÇAYANTALYA 10 YUSUF MAYISLARANTALYA 11 BETÜL DEMİROKANTALYA 12 RÜŞTÜ PEKERANTALYA 13 FERAH NUR ÜNALANTALYA 14 ÖZCAN YILDIRIMANTALYA 15 MEHMET UYSALANTALYA 16 YAHYA TURGUTANTALYA 17 IBRAHIM BAYUK1 FARUK ÇELİKARTVİN 2 AHMET ERDEM1 MUSTAFA SAVAŞAYDIN 2 SEDA SARIBAŞAYDIN 3 ÖMER ÖZMENAYDIN 4 MUSTAFA ABAKAYDIN 5 MEHMET UMUT TUNCERAYDIN 6 DUYGU GOĞDEAYDIN 7 MURAT GÜNAYDIN 8 MEHMET ARKUN1 ISMAIL OKBALIKESİR 2 BELGİN UYGURBALIKESİR 3 MUSTAFA CANBEYBALIKESİR 4 ALİ TAYLAN ÖZTAYLANBALIKESİR 5 PAKİZE MUTLU AYDEMİRBALIKESİR 6 MEHMET AYDEMİRBALIKESİR 7 AHMET GÜRBALIKESİR 8 EŞREF USLUBALIKESİR 9 FATİH GÜNGÖR1 HALİL ELDEMİRBİLECİK 2 HÜSNÜ ERSOY1 FEYZİ BERDİBEKBİNGÖL 2 ZEKI KORKUTATABİNGÖL 3 FURKAN UFUK COŞKUN1 TURAN BEDIRHANOĞLUBİTLİS 2 MUAZ ERGEZENBİTLİS 3 CEBRAIL YAKIŞIR1 YÜKSEL COŞKUNYÜREKBOLU 2 ARZU AYDINBOLU 3 KAZIM KONAK1 ADEM KORKMAZBURDUR 2 MUSTAFA OĞUZBURDUR 3 VOLKAN MENGİ-1 1 EFKAN ALABURSA-1 2 REFİK ÖZENBURSA-1 3 AHMET KILIÇBURSA-1 4 EMİNE YAVUZ GÖZGEÇBURSA-1 5 MUSTAFA YAVUZBURSA-1 6 AHMET YILDIZBURSA-1 7 IRFAN AKKAYABURSA-1 8 ÖMER FARUK TEMİZTÜRKBURSA-1 9 SEMİH PEKSERTBURSA-1 10 MIHRIMAH KOCABIYIKBURSA-2 1 MUSTAFA VARANKBURSA-2 2 AYHAN SALMANBURSA-2 3 OSMAN MESTENBURSA-2 4 EMEL GÖZÜ KARA DURMAZBURSA-2 5 MUHAMMET MÜFİT AYDINBURSA-2 6 MUSTAFA YILDIRIMBURSA-2 7 FUAT ALPASLANBURSA-2 8 SÜLEYMAN ÇELIKBURSA-2 9 ASUMAN AKÇAY SAKALLIBURSA-2 10 MUSTAFA KAYA1 AYHAN GIDERÇANAKKALE 2 JÜLİDE ISKENDEROĞLUÇANAKKALE 3 NAZIM HIKMET KESKİNERÇANAKKALE 4 HALİL ZAHİT MERT1 MUHAMMET EMIN AKBAŞOĞLUÇANKIRI 2 SALİM ÇİVİTCİOĞLU1 YUSUF AHLATCIÇORUM 2 OĞUZHAN KAYAÇORUM 3 ZEKI GÜLÇORUM 4 RAMAZAN KELEPIRCIOĞLU1 CAHİT ÖZKANDENİZLİ 2 ŞAHIN TİNDENİZLİ 3 NİLGÜN OKDENİZLİ 4 EKREM BAŞERDENİZLİ 5 OSMAN YÜCELİŞDENİZLİ 6 BİRTAN ŞAHANDENİZLİ 7 FERİDE KABADAYILAR1 MEHMET GALIP ENSARIOĞLUDİYARBAKIR 2 MEHMET SAİD YAZDİYARBAKIR 3 SUNA KEPOLU ATAMANDİYARBAKIR 4 AYŞEGÜL BIÇERDİYARBAKIR 5 AZIZ ALPER BITENDİYARBAKIR 6 ABDULVAHİT GÜVENSENDİYARBAKIR 7 FEYZULLAH ŞIMŞEKDİYARBAKIR 8 HATİCE SEYDAOĞLUDİYARBAKIR 9 ABDURRAHMAN KİKİZADEDİYARBAKIR 10 TAHSİN ARSLANDİYARBAKIR 11 MUHAMMED AHMET MAHSUM MELIKOĞLUDİYARBAKIR 12 SEYİD KUTUP YILDIRIM1 FATMA AKSALEDİRNE 2 TARIK HATIPLEREDİRNE 3 ERDİNÇ ÇEKİÇEDİRNE 4 SEVDA NUR KURBAN1 EROL KELEŞELAZIĞ 2 EJDER AÇIKKAPIELAZIĞ 3 MAHMUT RIDVAN NAZIRLIELAZIĞ 4 MÜCAHİT YANILMAZELAZIĞ 5 HASAN MURAT ÖZ1 SÜLEYMAN KARAMANERZİNCAN 2 MEHMET CAVİT ŞİRECİ1 SELAMİ ALTINOKERZURUM 2 FATMA ÖNCÜERZURUM 3 MEHMET EMIN ÖZERZURUM 4 ABDURRAHİM FIRATERZURUM 5 AYŞE DENIZ ÇELIKERZURUM 6 MUHAMMED GÖKBERK KOCAALİLER1 FATİH DÖNMEZESKİŞEHİR 2 AYŞEN GÜRCANESKİŞEHİR 3 ALİ DEMİRELESKİŞEHİR 4 HAKAN ÇİZMELİOĞLUESKİŞEHİR 5 PINAR TURHANOĞLU GÜCÜYENERESKİŞEHİR 6 DERYA ÇIRAKLI1 ABDULHAMİT GÜLGAZİANTEP 2 MEHMET EYUP ÖZKEÇECİGAZİANTEP 3 ALİ ŞAHINGAZİANTEP 4 DERYA BAKBAKGAZİANTEP 5 MESUT BOZATLIGAZİANTEP 6 ŞEHZADE DEMIRGAZİANTEP 7 IRFAN ÇELİKASLANGAZİANTEP 8 BÜNYAMİN BOZGEYİKGAZİANTEP 9 FERAY YILMAZGAZİANTEP 10 MUHAMMED HAKAN TANRIÖVERGAZİANTEP 11 HASAN TEKEGAZİANTEP 12 ABDULLAH DURDUGAZİANTEP 13 CUMA REYHANGAZİANTEP 14 ABDULLAH KORKMAZ1 NAZIM ELMASGİRESUN 2 ALİ TEMÜRGİRESUN 3 TOLGA ERENERGİRESUN 4 BERRİN AYDIN1 CELALETTİN KÖSEGÜMÜŞHANE 2 ÜNAL YILMAZ1 ABDULMUTTALİP ÖZBEKHAKKARİ 2 MEHMET BUDAKHAKKARİ 3 HIKMET YAŞAR1 ADEM YEŞİLDALHATAY 2 ABDULKADİR ÖZELHATAY 3 HÜSEYİN YAYMANHATAY 4 KEMAL KARAHANHATAY 5 ZEHRA ERENHATAY 6 CENGIZ YILDIZHATAY 7 FILIZ ÖZÇÖREKÇİHATAY 8 AHMET ALPER SOYLUHATAY 9 MEHMET HAKAN YILMAZHATAY 10 HALİL ERSEN DOĞANHATAY 11 NECMİDDİN ÇİTO1 MEHMET UĞUR GÖKGÖZISPARTA 2 OSMAN ZABUNISPARTA 3 YAKUP KÜTÜKISPARTA 4 NESRİN SEMİZ1 NUREDDİN NEBATİMERSİN 2 ALİ KIRATLIMERSİN 3 HAVVA SIBEL SÖYLEMEZMERSİN 4 FARUK DINÇMERSİN 5 MEHMET AKDOĞANMERSİN 6 ALİ IHSAN GÖKMERSİN 7 SERKAN TANRIKULUMERSİN 8 HAKKI MENIZMERSİN 9 FATİH DÖLEKMERSİN 10 MUSTAFA ERİMMERSİN 11 FİRDEVS AKTÜRKMERSİN 12 HALİT PEKDURANMERSİN 13 SEÇKIN TAŞMURAT KURUMERKAN KANDEMİRHASAN TURANMÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUTHULUSİ ŞENTÜRKMUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLUTUĞBA IŞIK ERCANİSMAİL ERDEMYAHYA ÇELİKBEHİYE EKERSERKAN BAYRAMÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRKAZMİ EKİNCİNURETTİN ALANFATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUNLEMAN YENİGÜNESMA ERSİNUMUT ARMAN SONAYALİ SEVİNÇMAHMUT EMİNMOLLAOĞLURÜSTEM KABİLALİ YAZLIAYDOĞAN AHIAKINZEYNETTİN AYDINCEMAL DONATEBRU SARACOĞLUAYŞEGÜL ESRA ATİKFATİH ÖGÜNZEYNEP BAYIRMURAT AÇIKVELİ ARSLANYUNUS FIRAT AYDINMUSTAFA NAİM YAĞCIFURKAN GÖKGÖZNURETTİN ALAGÖZSÜLEYMAN SOYLUHALİT YEREBAKANRABİA KALENDER İLHANMEHMET ÖNDER AKSAKALMUSTAFA DEMİRİSMAİL EMRAH KARAYELZAFER SIRAKAYABÜŞRA PAKERSEVAN SIVACIOĞLUDERYA AYAYDINADEM YILDIRIMSENA NUR ÇELİKAHMET BİLAL KIYMAZHÜSEYİN EROĞLUENES EMİNOĞLUAHMET HAMDİ ÇAMLIEMRE USTAOSMANOĞLUŞEVKİ ŞARCAHİT ALTUNAYÖMER FUAT GÜNDAYORHAN NARİNSELÇUK KARKEMAL OĞUZ KIDİLFERŞAT YILDIRIMECRİN NAZLI İNANNAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLUBEŞİR AÇIKÇANUMAN KURTULMUŞÖZLEM ZENGİNCÜNEYT YÜKSELZEKERİYA YAPICIOĞLUHALİS DALKILIÇRÜMEYSA KADAKOĞUZ ÜÇÜNCÜNECMİ KADIOĞLUŞAMİL AYRIMSEDA GÖREN BÖLÜKNİLHAN AYANYILDIZ KONAL SÜSLÜŞENGÜL KARSLIYÜCEL ARZEN HACIOĞULLARIHALİME KÖKCEMEHMET SARINEVZAT ŞATIROĞLUEKREM GÖRÇEKERNECATİ KARAGÖZRASİM ERDOĞMUŞYUSUF ASLANMUSTAFA KORKUTMUTLU BOZOĞLUFETİ AHMET BALINOKTAY ŞAMDANLIMEHMET YILDIZYILMAZ DURMUŞNEVİN MİNE VURALMEMET YALÇINNAZİF ÇETİNRAMAZAN ARKANHARUN ÇELİKRASİM YAĞARCEMAL TOPTANCIRECEP SEYYARALİ ÇİÇEKMEHMET KASAPOĞUMAHMUT ATİLLA KAYAŞEBNEM BURSALIMEHMET ALİ ÇELEBİCEMAL BEKLESAVCI SAYANENES EFENDİOĞLUÖMÜR ŞANLIMEHMET SADIK TUNÇNİSA ALPTEKİNMEHMET SAİD BAŞDAŞSELAHATTİN SERDAR MUÇAYBERKAN YILDIZHANHATİCE YELİZ KARATAŞEYYÜP KADİR İNANFEHMİ ALPAY ÖZALANCEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRIYAŞAR KIRKPINARKEREM ALİ SÜREKLİMUHAMMET DOĞANDİLEK YILDIZİSMAİL HANCIAHMET CAN ÇELİKGÜLŞEN GEZİCİHALİL POLATVEYSEL GÜLDOĞANGÜVEN DEMİRAĞYASİN DEMİRELADEM ÇALKINYUNUS KILIÇSERKANT AYKULKastamonuHALİL ULUAYFATMA SERAP EKMEKCİMEHMET UMURHULUSİ AKARAYŞE BÖHÜRLERŞABAN ÇOPUROĞLUMURAT CAHİD CINGISAYIN BAYAR ÖZSOYMAHMUT GÜRCANEMİNE TİMUÇİNHÜSEYİN CAHİT ÖZDENHÜSEYİN OKANDANDENİZ MUSTAFA ÇAĞANAHMET GÖKHAN SARIÇAMHÜSEYİN TUZCUNEŞE KİRAZKırşehirNECMETTİN ERKANOSMAN ARSLANSADETTİN HÜLAGÜRADİYE SEZER KATIRCIOĞLUVEYSAL TİPİOĞLUMEHMET AKİF YILMAZCEMİL YAMANSAMİ ÇAKIRYASEMİN ÖZDEMİRMEHMET ELLİBEŞALİ GÜNEYBERNA ABİŞHASAN SOBAERKAN AKSOYGÜLAY ARTUTİBRAHİM EFETAHİR AKYÜREKORHAN ERDEMSELMAN ÖZBOYACIMERYEM GÖKAABDULLAH AĞRALIMEHMET BAYKANZİYA ALTUNYALDIZLATİF SELVİMUSTAFA HAKAN ÖZERFARUK ÖZÇELİKBURHANETTİN SEVENCANSAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZERCAN USLUHÜMEYRA SAÇKESENMUHAMMED ZERENADİL BİÇERİSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCIMEHMET DEMİRESRA ÖZBEK BALCIMUSTAFA ALTUĞ ATALAYBÜLENT TÜFENKCİİHSAN KOCAİNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAKABDURRAHMAN BABACANVAHİT ATALANRAMAZAN ÖZCANBAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLUMURAT BAYBATURTAMER AKKALAHMET MÜCAHİT ARINÇMEHMET ALİ ÖZKANAYŞE NEVİN SERTMÜRŞİT GEDİZLİFATİH KATIÖZAHMET PALABIYIKYAŞAR DEMİRELVAHİT KİRİŞÇİÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİMEVLÜT KURTTUBA KÖKSALMEHMET ŞAHİNHASAN GEZGİNÇKORAY KIRAÇRAMAZAN GÜRBAKFARUK KILIÇMUHAMMED ADAKMEHMET AKİF NUHOĞLUABDULVAHAP ARBAĞMEHMET SAMSAAYHAN ASLANKADEM METEYAKUP OTGÖZEYLEM TANTURGAY ÖZTÜRKALİ METE KARAGÖZHAKAN FEVZİ İLHANALİ TEKİNMEHMET EMİN ŞİMŞEKNUR AHMET KILIÇASLANMUHAMMED BAHADDİN İŞIKNevşehirSÜLEYMAN ÖZGÜNEMRE ÇALIŞKANMUSTAFA RAUF YANARCEVAHİR UZKURTYAVUZ ERGUNİBRAHİM BALOĞLUMAHMUT ÖZERİBRAHİM UFUK KAYNAKMUSTAFA HAMARATİSA YÜKSELİSA GÜLSAMET ÖZDEMİRMUHAMMED AVCIHARUN MERTOĞLUYILMAZ KATMERLÜTFİ BAYRAKTARÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEKALİ İNCİERTUĞRUL KOCACIKMURAT KAYAAKİF ADNAN DİZERKÜRŞAT KILIÇRAHMİ CAN ŞEŞENMEHMET MUŞÇİĞDEM KARAASLANYUSUF ZİYA YILMAZORHAN KIRCALIERSAN AKSUMÜCAHİT YILMAZHAVVA ŞEN SAYGINKADİR KAYANİRFAN ŞENOCAKMERVAN GÜLFEYZİ SEVGİLİLOKMAN ÖZCANNAZIM MAVİŞSEYİT ALİ ÇETİNABDULLAH GÜLERHAKAN AKSURUKİYE TOYRÜSTEM YÜCESERDAR ÖKSÜMMESTAN ÖZCANGÖKHAN DİKTAŞÇİĞDEM KONCAGÜLHAKAN SUNALABDULLAH ÖĞEAKIN YILMAZMÜGE YILDIZ TOPAKDEFNE GEZERYUSUF BEYAZITMUSTAFA ARSLANCÜNEYT ALDEMİRADEM DİZERMEHMET CANADİL KARAİSMAİLOĞLUMUSTAFA ŞENYILMAZ BÜYÜKAYDINVEHBİ KOÇMERYEM SÜRMENZAFER OFLUOĞLUHAKAN ÖZERBEKİR BOZDAĞABDULKADİR EMİN ÖNENABDÜRRAHİM DUSAKMEHMET ALİ CEVHERİCEVAHİR ASUMAN YAZMACIİBRAHİM EYYÜPOĞLUHİKMET BAŞAKMEHMET FARUK PINARBAŞIMAHMUT KAÇARNİHAT KILIÇEMRE KARAÇİZMELİMEHMET İLHAMİ GÜNBEGİABDULLAH AKSAKABDURRAHİM TORUİSMAİL GÜNEŞFAHRETTİN TUĞRULHİLAL SABANCIBURHAN KAYATÜRKKAYHAN TÜRKMENOĞLUABDULAHAT ARVASAZAD KARTALSELMA BİÇEKMUHAMMED ÇALAĞANÖMER FARUK KARAKURTMUHAMMED AFFAN ORHANABDULKADİR AKGÜLSÜLEYMAN ŞAHANİSKENDER MİNARYUSUF İBİŞMUAMMER AVCISAFFET BOZKURTAHMET ÇOLAKOĞLUNEJDET TISKAOĞLUDİLEK KAYACENGİZ AYDOĞDUHÜSEYİN ALTINSOYSEVİNÇ KASALSİNAN ÖZKANORHAN ATEŞSELMAN OĞUZHAN ESEROSMAN SAĞLAMFATMA ÇOŞTUMUSTAFA KAPLANERGÜN TEKİNMUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLUFERHAT NASIROĞLUSERKAN RAMANLIMURAT GÜNEŞTEKİNMUHSİNE BOZKURTFIRAT TUNÇASLAN TATARHATİCE ATANBEDİRHAN ŞIKABDULKERİM GÜNDÜZYUSUF ZİYA ALDATMAZTURHAN KALAYCIKAAN KOÇGÜVEN KARAKOYUNCANTÜRK ALAGÖZAHMET TUTULMAZAHMET BÜYÜKGÜMÜŞMELİHA AKYOLERHAN DEDECEM ŞAHİNDURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇKİLİSAHMET SALİH DALFAZIL ARISOYDERYA YANIKSEYDİ GÜLSOYİLYAS YİĞİTMESUT TOKURAYŞE KEŞİRERCAN ÖZTÜRKHAKAN KUŞÇUOĞLU