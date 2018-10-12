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Aklınızı başından alacak en iyi 33 bacak arası çalım



Futbolda en göze gelen çalım türlerinden birisi de hiç şüphesiz bacak arası çalımıdır. Karşınızdakini küçük düşüren bu çalım türünün en iyi 33 örneği ile karşınızdayız.

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