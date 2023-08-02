Akkuş Belediyespor'dan 2 pasör transferi

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, pasör Mustafa Cervatoğlu ve Mikkel Hoff'u kadrosuna kattı.
Belediyenin sitesinde yer alan açıklamada, takımın 2023-2024 sezonu kadro yapılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki Mustafa Cervatoğlu ile 22 yaşındaki Danimarkalı milli pasör Mikkel Hoff ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Belediyenin sitesinde yer alan açıklamada, takımın 2023-2024 sezonu kadro yapılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki Mustafa Cervatoğlu ile 22 yaşındaki Danimarkalı milli pasör Mikkel Hoff ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.