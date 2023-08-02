Akkuş Belediyespor'dan 2 pasör transferi

Voleybol Efeler Ligi ekibi Akkuş Belediyespor, pasör Mustafa Cervatoğlu ve Mikkel Hoff'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Akkuş Belediyespor'dan 2 pasör transferi
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02 Ağustos 2023 16:46
Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, pasör Mustafa Cervatoğlu ve Mikkel Hoff'u kadrosuna kattı.

Belediyenin sitesinde yer alan açıklamada, takımın 2023-2024 sezonu kadro yapılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki Mustafa Cervatoğlu ile 22 yaşındaki Danimarkalı milli pasör Mikkel Hoff ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

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