Akira Nishino: ''Biz de beklemiyorduk''

Japonya Teknik Direktörü Akira Nishino, 3-2 mağlup oldukları Belçika maçının ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Japonya Teknik Direktörü Akira Nishino, son dakikada yedikleri golle Belçika'ya 3-2 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Akira Nishino, basın toplantısında son dakikada yedikleri golü beklemediklerini dile getirdi.

İşte Akira Nishino'nun maç sonundaki açıklamaları...

''Kazanmak istiyorduk. Güçlü bir takımız ve Belçika'ya karşı ayakta durabileceğimize inanıyordum. İyi başlamıştık ama son dakikada beklemediğimiz bir gol yedik.''

''2-0 olduğunda bir gol daha atabileceğimize inandım ve oyunumuzu değiştirmedim. Fırsatlar da yakaladık. Biraz daha kontrollü oynamaya başladığımız sırada ise Belçika gerçek oyununu sahaya yansıttı.''

''Son dakikada ne oyuncularım ne de ben böyle bir kontratak golü yemeyi beklemiyorduk. Top birkaç saniye içinde kalemize geldi.''

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Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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