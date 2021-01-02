Akıncı yeni bölüm izle, 2. bölüm Akıncı canlı ATV HD izle yayın

Son bölüm Türkiye'nin süperkahraman dizisi Akıncı yeni bölüm 2 Ocak Cumartesi günü 2. bölümü ekranlara geliyor. Ekranlara gelen ilk bölümde Akıncı dizisi bir çok izleyici tarafından beğenildi ve yeni bölüm merakla beklenir hale geldi. Akıncı dizisi son bölüm ekranlara geldiğinde 2. bölüm olarak canlı izle full tek parça izleyebilirsiniz.

02 Ocak 2021 11:27
Akıncı yeni bölüm izle, 2. bölüm Akıncı canlı ATV HD izle yayın
Yeni bölüm Akıncı 2 Ocak Cumartesi günü saat 20:00 'de son bölümü yayınlanıyor ve canlı izleyebilirsiniz. Canlı izle ile ATV'de Akıncı yayınlanırken takip edebilirsiniz ve full izle yeni bölümü görebilirsiniz. Akıncı dizisi ATV ekranlarında yeni bölüm son full tek parça izle canlı detayları ile ekranlara geliyor. ATV'de 2. bölümü için Akıncı dizisinde son bölüm yeniden izleyicinin karşısına çıkıyor. Şükrü Özyıldız'ın başrolünde olduğu Akıncı dizisinde Büşra Deveci de oynuyor. İlk bölümü çok sevilen televizyon yapımı Akıncı 2. bölüm Cumartesi günü ekranlara geliyor.
Akıncı dizisi ATV'de 2 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 20:00'de yeni bölüm, 2. bölüm yayınlanacak.

AKINCI KONUSU NEDİR? AKINCI DİZİSİ SENARYO

İstanbul'u canı pahasına korumak için suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine yapılacak silah teslimatını haber aldığında teslimatı durdurmaya çalışır. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin, hem de Akıncı'nın peşindedir. Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay da, Akıncı'yı yakalayıp adalete teslim etmek için mücadele etmektedir.

AKINCI YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AKINCI SON BÖLÜM ÖZET, AKINCI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.

Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır.

Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

AKINCI 1. BÖLÜM İZLE SON BÖLÜM

AKINCI OYUNCULARI, BAŞROLDE KİM VAR AKINCI

Şükrü Özyıldız

Büşra Develi

Yıldıray Şahinler

Tolga Tekin

Atakan Hoşgören

Erkan Bektaş

Sermet Yeşil

Didem İnselel

Müge Boz

Ercü Turan

Berrak Kuş

Berrin Arısoy

Serhan Onat

Yılmaz Bayraktar

Deren Talu

Kubilay Yılmaz

Zeynep Melisa Alpergün

AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de yayınlanan Akıncı dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Akıncı dizisi İstanbul'da çekimleri devam ediyor.

AKINCI DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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