Akıncı 4. bölüm izle yeni bölüm full ATV HD, son bölüm canlı yayın ATV HD izle 22 Ocak Cuma
ATV'de 4. bölümü için Akıncı dizisinde son bölüm yeniden izleyicinin karşısına çıkıyor. Şükrü Özyıldız'ın başrolünde olduğu Akıncı dizisinde Büşra Deveci de oynuyor. İlk bölümü çok sevilen televizyon yapımı Akıncı 4. bölüm Cuma günü ekranlara geliyor. Cuma günü Akıncı yeni bölümünü izleyebilirsiniz ve Akıncı son bölüm, Akıncı full izle, Akıncı ATV izle canlı, Akıncı canlı izle seçeneklerine göz atabilirsiniz.
Son bölüm Türkiye'nin süperkahraman dizisi Akıncı yeni bölüm 22 Ocak Cumartesi günü 4. bölümü ekranlara geliyor. Yeni bölüm Akıncı 22 Ocak Cuma günü saat 20:00 'de son bölümü yayınlanıyor ve canlı izleyebilirsiniz. Canlı izle ile ATV'de Akıncı yayınlanırken takip edebilirsiniz ve full izle yeni bölümü görebilirsiniz. Akıncı dizisi ATV ekranlarında yeni bölüm son full tek parça izle canlı detayları ile ekranlara geliyor. Ekranlara gelen ilk bölümde Akıncı dizisi bir çok izleyici tarafından beğenildi ve yeni bölüm merakla beklenir hale geldi.
Akıncı 4. bölüm 22 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'de canlı yayın izleyebilirsiniz.
AKINCI KONUSU NEDİR? AKINCI DİZİSİ SENARYO
İstanbul'u canı pahasına korumak için suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine yapılacak silah teslimatını haber aldığında teslimatı durdurmaya çalışır. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin, hem de Akıncı'nın peşindedir. Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay da, Akıncı'yı yakalayıp adalete teslim etmek için mücadele etmektedir.
AKINCI SON BÖLÜM ÖZET, AKINCI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.
Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır.
Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.
AKINCI 1. BÖLÜM İZLE SON BÖLÜM
AKINCI OYUNCULARI, BAŞROLDE KİM VAR AKINCI
Şükrü Özyıldız
Büşra Develi
Yıldıray Şahinler
Tolga Tekin
Atakan Hoşgören
Erkan Bektaş
Sermet Yeşil
Didem İnselel
Müge Boz
Ercü Turan
Berrak Kuş
Berrin Arısoy
Serhan Onat
Yılmaz Bayraktar
Deren Talu
Kubilay Yılmaz
Zeynep Melisa Alpergün
AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?
ATV'de yayınlanan Akıncı dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Akıncı dizisi İstanbul'da çekimleri devam ediyor.
AKINCI 4. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE YENİ CANLI YAYIN
Akıncı dizisi son bölüm ekranlara geldiğinde 4. bölüm olarak canlı izle full tek parça izleyebilirsiniz.