Akıncı 4. bölüm izle yeni bölüm full ATV HD, son bölüm canlı yayın ATV HD izle 22 Ocak Cuma

AKINCI YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son bölüm Türkiye'nin süperkahraman dizisi Akıncı yeni bölüm 22 Ocak Cumartesi günü 4. bölümü ekranlara geliyor. Yeni bölüm Akıncı 22 Ocak Cuma günü saat 20:00 'de son bölümü yayınlanıyor ve canlı izleyebilirsiniz. Canlı izle ile ATV'de Akıncı yayınlanırken takip edebilirsiniz ve full izle yeni bölümü görebilirsiniz. Akıncı dizisi ATV ekranlarında yeni bölüm son full tek parça izle canlı detayları ile ekranlara geliyor. Ekranlara gelen ilk bölümde Akıncı dizisi bir çok izleyici tarafından beğenildi ve yeni bölüm merakla beklenir hale geldi.İstanbul'u canı pahasına korumak için suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine yapılacak silah teslimatını haber aldığında teslimatı durdurmaya çalışır. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin, hem de Akıncı'nın peşindedir. Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay da, Akıncı'yı yakalayıp adalete teslim etmek için mücadele etmektedir.Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır.Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.Şükrü ÖzyıldızBüşra DeveliYıldıray ŞahinlerTolga TekinAtakan HoşgörenErkan BektaşSermet YeşilDidem İnselelMüge BozErcü TuranBerrak KuşBerrin ArısoySerhan OnatYılmaz BayraktarDeren TaluKubilay YılmazZeynep Melisa AlpergünATV'de yayınlanan Akıncı dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Akıncı dizisi İstanbul'da çekimleri devam ediyor.Akıncı dizisi son bölüm ekranlara geldiğinde 4. bölüm olarak canlı izle full tek parça izleyebilirsiniz.