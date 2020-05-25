Akıllara Seza filmi nerede çekildi, oyuncuları, konusu

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25 Mayıs 2020 02:49
Akıllara Seza filmi nerede çekildi, oyuncuları, konusu
Akıllara Seza filmi televizyonda gösterildikten sonra yeniden ilgi odağı oldu. Yerli yapım filmin oyuncuları ve konusu ilgi çekti ve Akıllara Seza film konusu, Akıllara Seza film nerede çekildi bilgileri yoğun şekilde aratılıyor. Romantik komedi türündeki Akıllara Seza, Mustafa adındaki genç bir adamın hikayesini konu ediyor. 1997 yılında liseyi bitirmenin heyecanı içerisinde olan Mustafa, mezuniyete giderken kaza geçirir. Komaya giren Mustafa, uzun yıllar uyanamaz. Aradan geçen 22 yılın ardından gözlerini açan Mustafa, sevdiği kız Seza'nın peşine düşer. Ancak onun komada olduğu dönemde birçok şey değişmiştir. Hayata yeniden başlayan Mustafa, bu süreçte teknoloji ve medeniyetle büyük bir çatışmaya girer.

AKILLARA SEZA NEREDE ÇEKİLDİ?

Akıllara Seza filmi İstanbul'da çekilmiştir.

AKILLARA SEZA KONUSU

1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren bir gencin; 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiğinin peşinden gitmesini konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Haldun Boysan, Ulaş İnan Torun, Timur Acar, Kemal Uçar, Sema Atalay, Erdem Baş ve Onur Sermik var. Akıllara Seza filminin başrol oyuncusu Aslıhan Güner filmde, aşkı arayan "Seza" karakterini canlandırıyor.  Güner, rolü hakkında, "Bugüne kadar oynadığım karakterlerden daha farklı. Çünkü bir romantik komedi karakteri. Benim son işim dramdı ve sonrasında seyirciyi şaşırtabileceğim, ters köşe bir rol istiyordum. Bu projeyi de o sebeple kabul ettim. 'Seza', izleyicinin çok seveceği tatlı bir karakter. Okulunu bitirmiş, mesleğini eline almış. Hayatındaki tek eksik gerçek bir aşk. Bakalım 'Seza', aradığı aşkı bulabilecek mi?" dedi.


AKILLARA SEZA OYUNCULARI

Gösterim Tarihi: 19 Temmuz 2019
Dağıtım: CGV Mars Dağıtım
Yapım: 2506 Sinema
Görüntü Yönetmeni: Müslüm Şahin
Yardımcı Yönetmen: Gül İrem Kula
Kostüm: Fatma Çeker
Renk Düzenleme: Yücel Kurtul
Afiş Tasarımı: Gökçe Türkyılmaz
Kurgu: Akın Çam
Müzik: Çağlar Haznedaroğlu, Fırat Haznedaroğlu
Sanat Yönetmeni: Sumru Aytaç
Uygulayıcı Yapımcı: Film Fabrikası
Senaryo: Alper Kıvılcım, Özgür Bakar
Yapımcı: Bilal Kalyoncu
Yönetmen: Serdal Genç
Oyuncular: Ulaş İnan Torun, Aslıhan Güner, Timur Acar, Kemal Uçar, Asena Ayyüce Sezer, Ufuk Şen, Mehmet Yücel Özkan, Haldun Boysan, Sema Atalay, Ayşen Batıgün, Onur Sermik, Yiğit Yapıcı, Duygu Paracıklıoğlu, Ulaş Kaya, Erdem Baş, Pelin Su Çileli

AKILLARA SEZA FRAGMAN

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