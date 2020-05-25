Akıllara Seza filmi nerede çekildi, oyuncuları, konusu
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Akıllara Seza filmi televizyonda gösterildikten sonra yeniden ilgi odağı oldu. Yerli yapım filmin oyuncuları ve konusu ilgi çekti ve Akıllara Seza film konusu, Akıllara Seza film nerede çekildi bilgileri yoğun şekilde aratılıyor. Romantik komedi türündeki Akıllara Seza, Mustafa adındaki genç bir adamın hikayesini konu ediyor. 1997 yılında liseyi bitirmenin heyecanı içerisinde olan Mustafa, mezuniyete giderken kaza geçirir. Komaya giren Mustafa, uzun yıllar uyanamaz. Aradan geçen 22 yılın ardından gözlerini açan Mustafa, sevdiği kız Seza'nın peşine düşer. Ancak onun komada olduğu dönemde birçok şey değişmiştir. Hayata yeniden başlayan Mustafa, bu süreçte teknoloji ve medeniyetle büyük bir çatışmaya girer.
AKILLARA SEZA NEREDE ÇEKİLDİ?
Akıllara Seza filmi İstanbul'da çekilmiştir.
AKILLARA SEZA KONUSU
1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren bir gencin; 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiğinin peşinden gitmesini konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Haldun Boysan, Ulaş İnan Torun, Timur Acar, Kemal Uçar, Sema Atalay, Erdem Baş ve Onur Sermik var. Akıllara Seza filminin başrol oyuncusu Aslıhan Güner filmde, aşkı arayan "Seza" karakterini canlandırıyor. Güner, rolü hakkında, "Bugüne kadar oynadığım karakterlerden daha farklı. Çünkü bir romantik komedi karakteri. Benim son işim dramdı ve sonrasında seyirciyi şaşırtabileceğim, ters köşe bir rol istiyordum. Bu projeyi de o sebeple kabul ettim. 'Seza', izleyicinin çok seveceği tatlı bir karakter. Okulunu bitirmiş, mesleğini eline almış. Hayatındaki tek eksik gerçek bir aşk. Bakalım 'Seza', aradığı aşkı bulabilecek mi?" dedi.
AKILLARA SEZA OYUNCULARI
Gösterim Tarihi: 19 Temmuz 2019 Dağıtım: CGV Mars Dağıtım Yapım: 2506 Sinema Görüntü Yönetmeni: Müslüm Şahin Yardımcı Yönetmen: Gül İrem Kula Kostüm: Fatma Çeker Renk Düzenleme: Yücel Kurtul Afiş Tasarımı: Gökçe Türkyılmaz Kurgu: Akın Çam Müzik: Çağlar Haznedaroğlu, Fırat Haznedaroğlu Sanat Yönetmeni: Sumru Aytaç Uygulayıcı Yapımcı: Film Fabrikası Senaryo: Alper Kıvılcım, Özgür Bakar Yapımcı: Bilal Kalyoncu Yönetmen: Serdal Genç Oyuncular: Ulaş İnan Torun, Aslıhan Güner, Timur Acar, Kemal Uçar, Asena Ayyüce Sezer, Ufuk Şen, Mehmet Yücel Özkan, Haldun Boysan, Sema Atalay, Ayşen Batıgün, Onur Sermik, Yiğit Yapıcı, Duygu Paracıklıoğlu, Ulaş Kaya, Erdem Baş, Pelin Su Çileli