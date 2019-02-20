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Akhisarspor'un yeni hocası Yılmaz Vural oluyor!

Spor Toto Süper Lig'in son sırasında bulunan Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı.

Akhisarspor'un yeni hocası Yılmaz Vural oluyor!
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20 Şubat 2019 14:02
Spor Toto Süper Lig'in 18. sırasında bulunan Ege temsilcisi Akhisarspor, A Spor'un haberine göre teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı.

22 hafta sonunda 18 puanla son sırada yer alan Akhisarspor'da kötü gidişatın sonucunda geçtiğimiz hafta Cihat Arslan'la yollarını ayırmış yerine geçici olarak Cem Kavçak getirilmişti.

Yılmaz Vural, son olarak Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.

Deneyimli teknik adam, anlaşmanın resmiyete dökülmesi durumunda ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

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