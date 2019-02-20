Akhisarspor'un yeni hocası Yılmaz Vural oluyor!

Spor Toto Süper Lig'in 18. sırasında bulunan Ege temsilcisi Akhisarspor, A Spor'un haberine göre teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı.
22 hafta sonunda 18 puanla son sırada yer alan Akhisarspor'da kötü gidişatın sonucunda geçtiğimiz hafta Cihat Arslan'la yollarını ayırmış yerine geçici olarak Cem Kavçak getirilmişti.
Yılmaz Vural, son olarak Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.
Deneyimli teknik adam, anlaşmanın resmiyete dökülmesi durumunda ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.
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22 hafta sonunda 18 puanla son sırada yer alan Akhisarspor'da kötü gidişatın sonucunda geçtiğimiz hafta Cihat Arslan'la yollarını ayırmış yerine geçici olarak Cem Kavçak getirilmişti.
Yılmaz Vural, son olarak Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.
Deneyimli teknik adam, anlaşmanın resmiyete dökülmesi durumunda ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın