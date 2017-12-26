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Akhisarspor'un son 9 haftada büyük yıkımı

Süper Lig'de 8. haftayı 16 puan ve averajla 3. sırada geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, galip gelemediği son 9 haftada sadece 3 puan alabildi.

Kaynak: AA
Akhisarspor'un son 9 haftada büyük yıkımı
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26 Aralık 2017 12:32
Süper Lig'de ilk 8 haftayı 16 puan ve averajla 3. sırada geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, galip gelemediği son 9 haftada sadece 3 puan toplayabildi.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Teleset Mobilya Akhisarspor, 8. haftada 6-1 kazandığı Trabzonspor maçından sonra çıktığı 9 karşılaşmada 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. 

İlk devrede 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgiyle 19 puana ulaşan Ege temsilcisi, averajla 12. sırada yer aldı. 22 gol atan Teleset Mobilya Akhisarspor, kalesinde 30 gol gördü. Kendi evinde 14 puana ulaşan yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda ise 5 puanda kaldı.

Osmanlıspor ile oynanan maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Mustafa Yumlu, ikinci yarının ilk karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart gören Ömer Bayram ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 28 Aralık Perşembe günü Boluspor'a karşı mücadele edemeyecek.

 

 

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