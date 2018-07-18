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Akhisarspor'un rakibi Leicester City!

Akhisarspor, sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya gidecek.

Kaynak: AA
Akhisarspor'un rakibi Leicester City!
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18 Temmuz 2018 16:57
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, sezon hazırlıkları kapsamında 19 Temmuz Perşembe günü Avusturya'ya gidecek.

Kendi tesislerinde başladığı sezon hazırlıklarına daha sonra Erzurum'da devam eden Akhisarspor, Erzurum kampının ardından çalışmalarını Avusturya'da yarın başlayacak kampla sürdürecek.

Avusturya'da 30 Temmuz Pazartesi gününe kadar kamp yapacak yeşil-siyahlı ekip, 5 Ağustos Pazar günü Konya'da TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'la karşılaşacak.

Ege temsilcisi Avusturya kampında 21 Temmuz Cumartesi günü Lokomotiv Moskova, 25 Temmuz Çarşamba günü Leicester City, 27 Temmuz Cuma El Duhail ve 29 Temmuz Pazar günü El Hilal takımlarıyla hazırlık maçları oynayacak.

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