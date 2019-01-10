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Akhisarspor'un kampı transfersiz bitti

Akhisarspor, devre arası kampını yeni transferlerden yoksun tamamladı.

Kaynak: DHA
Akhisarspor'un kampı transfersiz bitti
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10 Ocak 2019 15:21
Süper Lig'de prensipte anlaşma sağladığı Kayserispor'dan ayrılan ön libero Rajko Rotman'a henüz resmi imza attıramayan Akhisarspor, devre arası kampını yeni transferlerden yoksun tamamladı.

Elinde alternatif isim kalmayan stoper ve santrfor bölgelerine mutlaka direkt oynayacak takviye yapmak isteyen Akigo, görüştüğü isimlerle anlaşma sağlanamayınca Antalya kampından eli boş döndü.

Teknik direktör Cihat Arslan, kampın son gününde verdiği röportajda, "Hiç stoperimiz yok. Ligde yeri geldi 3'lü defansa döndük, bekleri içeride oynattık. Kampta Boluspor'la yaptığımız hazırlık maçında bile Lopes stoper oynadı. 2 tane stoper ve 1 tane santrfor takviyeleri bu takımın olmazsa olmazı" dedi.

Larsson ve Dany'i gözden çıkaran ancak kontratları sürdüğü için takımla kampa götürmek zorunda kalan Akhisar'da Arslan, "Kesinlikle takviye yapmamız gerekiyor. Oyuncu da gönderemiyoruz. Göndermek de çok kolay değil. Yabancılarla yapılan mukavelelerde kulüpler çok zor duruma düşüyor. O yüzden vazgeçemediğimiz, gönderemediğimiz oyuncular oluyor. Bu sefer güçlenmemizin de önü kapanıyor. O yüzden transfere ve sirkülasyona ihtiyacımız varken başaramadık. Ama 2 stoper ve 1 santrfor alınması gerekiyor" diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor, ligde ise 20 Ocak'ta Beşiktaş'la oynayacak Akigo, antrenmanlara Akhisar'da yeniden başlayacak.

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