Akhisarspor'un kader maçı

18 Nisan Pazar günü Altınordu'yu ağırlayacak olan Akhisarspor'un 31. haftada alınacak sonuçlara göre TFF 1. Lig'e veda etmesi kesinleşebilir.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Akhisarspor'un kader maçı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2021 14:21
TFF 1. Lig'de 18 Nisan Pazar günü Altınordu'yu konuk edecek Akhisarspor'un 31. haftada alınacak sonuçlara göre ligden düşmesi kesinleşebilir.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Akhisarspor-Altınordu maçında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Son 4 haftaya düşme hattında giren Akhisarspor, yarınki maçı kaybetmesi ve düşme hattının hemen üzerindeki Menemenspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor'un olası galibiyetlerinde, bitime 3 hafta kala lige veda edebilir.

Teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, son 4 maçta puan elde edemedi.

Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste 2 maçını kaybeden Altınordu ise son 4 haftaya 52 puanla 6. sırada girdi. Play-off barajında yer alan İzmir temsilcisi, 7. durumdaki Ankara Keçiörengücü'nün 3 puan önünde yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Altınordu 3-2 kazanmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.