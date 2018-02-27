  •  
    "Galatasaray'da BOŞ sözleşmeyi imzalarım"
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu
  •  
    İşte BEDELLİ askerlik bekleyen 16 futbolcu!..
  •  
    Beşiktaş'ta FEDA isyanı; "Böyle dememiştiniz..."
  •  
    Gözdesi yeni GENÇLER
    "20, 21, 23, 24, ve 25..."

Akhisarspor'un golünde ofsayt var mı?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor'un Galatasaray'a attığı golde ofsayt itirazları yapıldı.

Kaynak: Sporx.com
Akhisarspor'un golünde ofsayt var mı?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2018 21:09
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor, karşılaşmanın 19. dakikada Seleznyov'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Mariano'nun sağ kanatta kaptırdığı top sonrası hızlı bir şekilde atağa çıkan Akhisarspor'da Muğdat'ın ceza sahasının sol çaprazından kaleye vurduğu şut, Seleznyov'a pas oldu. Ukraynalı golcü yaptığı tek vuruşla golü yaptı.

Seleznyov'un son vuruşu yaptığı pozisyon için Galatasaraylı futbolcular, ofsayt itirazlarında bulundular. İtirazların ardından sonuç değişmezken bu golden 2 dakika sonra Galatasaray, eşitlik sayısını buldu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için