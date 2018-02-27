Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor, karşılaşmanın 19. dakikada Seleznyov'un attığı golleöne geçti.Mariano'nun sağ kanatta kaptırdığı top sonrası hızlı bir şekilde atağa çıkan Akhisarspor'da Muğdat'ın ceza sahasının sol çaprazından kaleye vurduğu şut, Seleznyov'a pas oldu. Ukraynalı golcü yaptığı tek vuruşla golü yaptı.Seleznyov'un son vuruşu yaptığı pozisyon için Galatasaraylı futbolcular, ofsayt itirazlarında bulundular. İtirazların ardından sonuç değişmezken bu golden 2 dakika sonra Galatasaray, eşitlik sayısını buldu.