  •  
    .. Ve Raul Meireles'ten Adriana Lima sürprizi!
  •  
    Oğuzhan'ın transferdeki YENİ sürpriz rotası belli!
  •  
    Atletico Madrid, gözünü Florya'nın kalbine dikti!
  •  
    Ersun Yanal'dan Volkan için FLAŞ bir karar geldi!
  •  
    "G.Saray'ı bu transferde açık açık kandırmışlar!"

Akhisarspor'un Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Akhisarspor düşme hattındaki önemli maçta Ankaragücü karşısına 7 eksikle çıkıyor.

Kaynak: DHA
Akhisarspor'un Ankaragücü maçı muhtemel 11'i
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2019 13:15
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda oynadığı 4 maçı da kaybederek düşme hattında son sıraya demir atan Akhisarspor, hafta içinde Cihat Arslan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Cem Kavçak yönetimindeki ilk maçta yarın alt sıralardaki rakibi Ankaragücü'nü konuk edecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 90 dakikayı Halis Özkahya yönetecek. Mücadelenin bilet fiyatları; kapalı tribün E-F-G-H bloklar 15, C-D-I-J ve A-B-K-L bloklar 10, maraton 6, kale arkası ve misafir tribünler 5 TL olarak açıklandı.

Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle sıkıntılı olan yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Dany, Eray, Lopes, Güray ve Bokila'nın yanı sıra cezalı Manu forma giyemeyecek. Ligde en kötü sezonunu yaşayan Akhisarspor, bitime 13 maç kala 17 puanla dipte yer alıyor. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Ankaragücü ise 23 puanla Akhisar'ın 6 puan üzerinde bulunuyor. Mağlup olması durumunda kümede kalma yarışında çok ağır bir yara alacak yeşil-siyahlılarda yönetim taraftarı takıma destek vermek üzere stada davet etti.

AKHİSARSPOR'UN ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'İ
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı mücadeleye Akhisaspor'un şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Fatih- Zeki, Caner, Cocalic, Musa Nizam, Sissoko, Serginho, Barbosa, Josue, Regattin, Cikalleshi

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için