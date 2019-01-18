Akhisarspor'un 4. transferi Belçika'dan

Süper Lig'de devre arasının hızlı takımlarından olan ve yurt içinden 3 ismi kadrosuna katan, stoper transferini de Belçika'dan yaptı.Mechelen'denile temasa geçen Ege temsilcisi, 31 yaşındaki stoper ile anlaşmaya vardı. Ön libero ve sol bekte de oynayabilen Bosna Hersekli oyuncu, yarın (19 Ocak) gelecek ve yeni sözleşmeyi imzalayacak.Edin Cocalic, Akhisarspor'un Rajko Rotman, Zeki Yavru ve Sokol Cikalleshi'den sonra 4. transferi olacak.Bu sezon Mechelen'de 7 maçta 546 dakika süre alan Cocalic, 1 de gol atmıştı. Tecrübeli oyuncu ayrıca Bosna Hersek milli Taımı'nın formasını da 10 kez sırtına geçirdi.