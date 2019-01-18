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Akhisarspor'un 4. transferi Belçika'dan

Akhisarspor, Mechelen'in 31 yaşındaki Bosna Hersekli stoperi Edin Cocalic ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com
Akhisarspor'un 4. transferi Belçika'dan
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18 Ocak 2019 20:46
ÖZEL - Süper Lig'de devre arasının hızlı takımlarından olan ve yurt içinden 3 ismi kadrosuna katan Akhisarspor, stoper transferini de Belçika'dan yaptı.

Mechelen'den Edin Cocalic ile temasa geçen Ege temsilcisi, 31 yaşındaki stoper ile anlaşmaya vardı. Ön libero ve sol bekte de oynayabilen Bosna Hersekli oyuncu, yarın (19 Ocak) gelecek ve yeni sözleşmeyi imzalayacak.

Edin Cocalic, Akhisarspor'un Rajko Rotman, Zeki Yavru ve Sokol Cikalleshi'den sonra 4. transferi olacak.

Bu sezon Mechelen'de 7 maçta 546 dakika süre alan Cocalic, 1 de gol atmıştı. Tecrübeli oyuncu ayrıca Bosna Hersek milli Taımı'nın formasını da 10 kez sırtına geçirdi.

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