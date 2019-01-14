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Akhisarspor'dan üç transfer birden!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA
Akhisarspor'dan üç transfer birden!
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14 Ocak 2019 22:31
Spor Toto Süper Lig'de cuma günü evinde oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasıyla ikinci yarıda perdeyi açacak olan Akhisarspor transferde atağa kalktı. Yeşil siyahlılar bonservisi Osmanlıspor'da olan ve bu sezonun ilk devresinde Göztepe'ye kiralanan golcü Sokol Cikalleshi ile Trabzonspor'la yollarını ayıran sağ bek Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı.

Arnavut forvet Cikalleshi'nin lig bitimine kadar yeşil sihaylı formayı terleteceği açıklanırken, Zeki ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Akhisarspor uzun süredir görüşme halinde olduğu Kayserisporlu orta saha Rajko Rotman'la da en kısa sürede mukavele yapacak.

Türkiye'deki kariyerine 2015-2016 sezonunda Medipol Başakşehir'de başlayan Cikalleshi, 2016-2017'nin ikinci yarısında Akhisarspor'a kiralandı. Ege temsilcisinde 16 resmi maça çıkan 28 yaşındaki forvet 7 gol attı. Osmanlıspor ve Göztepe'de de oynayan Cikalleshi 27 defa Arnavutluk A Milli Takım formasını giydi. Trabzonspor'un altyapısından yetişen 27 yaşındaki Zeki ise Trabzon Karadenizspor, 1461 Trabzon, Kayserispor ve Gençlerbirliği'nde görev yaptı. Zeki bu sezon bordo mavili ekipte sadece 1 Süper Lig maçına çıktı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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