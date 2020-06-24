Akhisarspor'dan müjdeli haber: testler negatif

Akhisarspor, Yılmaz Vural ile birlikte yardımcı antrenör ve 3 futbolcunun koronavirüs testlerinin negatif olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Akhisarspor'dan müjdeli haber: testler negatif
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24 Haziran 2020 17:34
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcuya yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcuya bugün yapılan antikor ve PCR testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Yeşil-siyahlı ekipte 21 Haziran Pazar günkü Altay maçı öncesinde yapılan testlerde toplam 12 kulüp mensubunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

İşte Akhisarspor'dan yapılan açıklama:

"Teknik Direktörümüz Yılmaz VURAL'a, yardımcı antrenörümüze ve 3 futbolcumuza bugün yapılan antikor ve PCR testi negatif sonuçlanmıştır."



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