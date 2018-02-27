Akhisarspor'dan maç sonu hakem tepkisi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği2-1 mağlup olan Teleset Mobilyayardımcı antrenörü, "Formsuz hakemler bize mi denk geliyor, bilmiyorum." dedi.Müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Saraloğlu, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçını kaybettiklerini söyledi.Saraloğlu, karşılaşmaya iyi ve coşkulu başladıklarını ve gol de bulduklarını ancak hemen ardından kalelerinde gol gördüklerini kaydetti.Rakiplerinin beraberliği sağladıktan sonra müsabakanın onların istediği gibi geliştiğini aktaran Saraloğlu, şöyle konuştu:"Oyunu soğutmaya çalıştılar fakat hakemlerimiz de müsaade ediyor. İlk yarıya ilave süre yapabilirdi. Formsuz hakemler bize mi denk geliyor, bilmiyorum. Kazandığımız korneri kullandırtmadı. Yüksek topta daha etkili olabilirdik, o kornerle öne geçebilirdik. Reaksiyon gösteren hocamızı da tribüne gönderdi. Oyunu doğru oynatmazsınız, reaksiyon gösterilecek."Saraloğlu, ikinci yarıya teknik direktör Okan Buruk'suz çıktıklarını belirterek, "Yine pozitif oynamaya çalıştık, rakibe fazla şans vermedik. İlk ayağı kaybettik, rövanşta daha dirençli olmaya çalışacağız." yorumunu yaptı.