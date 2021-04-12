Akhisarspor'dan Adana Demirspor maçındaki hakem yönetimine tepki

Akhisarspor Kulübü Yönetim Kurulu, TFF 1. Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile yaptıkları ve 3-2 kaybettikleri maçta nizami gollerinin verilmediğini savunarak, hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.



Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Adana Demirspor'la oynanan müsabakanın 57. dakikasında topun çizgiyi geçmesine rağmen gol kararının çıkmadığı belirtildi.



Açıklamada, Akhisarspor'un bu sezon sayısız hakem hatasıyla karşı karşıya kaldığı savunularak, şunlar kaydedildi:



"Yine bir hakem hatırası ile karşılaştık. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil etmiş, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmış Akhisarspor'umuz kalan maçlarında ligde kalma mücadelesi yapıyor. Hakemlerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Kalan 5 maçta tüm gücümüzle savaşmaya devam ederken, hakkımızın daha fazla yenmesine sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."



