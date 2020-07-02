Akhisarspor'dan 83'te kritik galibiyet

Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Akhisarspor'dan 83'te kritik galibiyet
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02 Temmuz 2020 21:59
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Akhisarspor deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Akhisarspor 1-0'lık skorla kazandı.

Akhisarspor'a galibiyeti getiren gol, 83. dakikada Ali Kaan Güneren'den geldi.

Bu sonucun ardından Akhisarspor puanını 51 yaptı ve Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir adım daha attı. İstanbulspor ise 34 puanla 13. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Akhisarspor evinde Balıkesirspor'u konuk edecekken, üst üste 3 yenilgi alan İstanbulspor ise Eskişehirspor deplasmanına konuk olacak.



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