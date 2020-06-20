Akhisarspor'da Yılmaz Vural koronavirüse yakalandı!

Yönetimden alınan bilgiye göre Altay maçının ertelenmesine dair bir başvuru olmayacak.

Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, ikinci test sonuçlarını beklediklerini kaydetti. Fatih Karabulut, Altay maçını oynamak istediklerini iletti ve bu yönde de taleplerinin olduğunu ancak 2. test sonuçlarını beklediklerini de sözlerine ekledi

"VAKALARIN HEPSİ HASTANEDE TEDAVİDE"

"İPTAL İSTEMEDİK, MAÇA ÇIKACAĞIZ"

"EŞİNDE VE ÇOCUĞUNDA ÇIKMADI"

TFF 1.Lig takımlarından Akhisarspor'da koronavirüs şoku yaşandı. Yılmaz Vural'ın kovid-19 testi de pozitif oldu.BeIN Sports'un haberine göre; Akhisarspor'da 3'ü futbolcu olmak üzere 2 teknik ekip ve personelden 7 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural hastanede karantinada tutuluyor."Dün tesislerimizde yapılan Covid-19 virüs test sonuçlarına göre teknik ekibimizden 2 kişi futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkanlar karantinaya alınmış olup tedavilerine başlanmıştır"Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, beIN Sports Haber canlı yayınına bağlanarak son durum hakkında konuştu.Karabulut, "Pozitif çıkan isimlerimiz Akhisar Devlet Hastanesi'nde. Kimse evinde karantinada değil. Hepsi, tedavilerini oluyor.[14:01, 20.06.2020] Hakan: "Dün PCR testimiz vardı. 3 futbolcu, 2 teknik heyet Yılmaz Hocam dahil, 7 personel dahil 12 kişide pozitif çıktı testler. Bugün tekrar antikor ve PCR testleri çıktı. Hepsi negatif. 12 pozitif vaka var. Hepsi şu an hastanede. Sağlıklarına bakınca hiçbir sorun yok. Bir ateştir, öksürüktür, öyle bir şey yok. 12 kişinin dışındaki oyuncu, personel, teknik heyet ve yönetimdeki kişilerin testleri negatif çıktı." dedi."Altay maçına çıkacağız. Bir sorun yok. Federasyonla görüşmedik. İptal istemedik." diyerek sözlerini sürdüren Akhisarspor Başkanı, "3 aydır oyuncularımız hazırlanıyor. Oyuncularımızın psikolojisini bozdu bu durum. Herkesin ailesi, çoluğu, çocuğu var. Biz oynama taraftarıyız. Hiçbirinde bir şey yok. Normal insan gibiler. Sağlıklı insan gibiler diyeyim daha doğrusu. Gözle görülür bir şey yoktu. Dün akşam itibariyle ciğer filmleri, kan testleri vs. hepsi temizdi. Ancak, pozitif çıktı sonuçlar. Doğal olarak karantinaya girdiler." ifadelerini kullandı.Fatih Karabulut, "Pozitif çıkanlar karantinada, hastanede. İkinci bir test daha oldu. Ondan da bir şey çıkmayınca diğer oyuncuları karantinaya almadılar. Testi pozitif çıkan Avdija Vrsajevic'in eşine ve oğluna da test oldu, onlar negatif çıktı. Pozitif çıkan isimlerimiz Akhisar Devlet Hastanesi'nde. Kimse evinde karantinada değil. Hepsi, tedavilerini oluyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.