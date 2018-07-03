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Akhisarspor'da Vrsajevic tamam!

Gelecek sezon UEFA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olan Akhisarspor, transfere hız verdi ve Osmanlıspor'dan sağ bek Avdija Vrsajevic'i kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA
Akhisarspor'da Vrsajevic tamam!
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03 Temmuz 2018 15:46
Spor Toto Süper Lig'de dış transferde şimdiye kadar Kayserispor'dan Güray Vural ve Gençlerbirliği'nden Hollandalı Elvis Manu'ya 3'er yıllık sözleşme imzalatan Akhisarspor, Osmanlıspor'dan sağ bek Avdija Vrsajevic'i de renklerine bağladı.

Ülkesinde Zeljeznicar takımında profesyonel olan 32 yaşındaki Boşnak oyuncu, Slovakya'da Tatran Presov, Hırvatistan'da Hajduk Split'te de oynadı.

Son 3 sezondur Süper Lig'de Osmanlıspor forması giyen, teknik direktör Safet Susic'le aynı ülkeden olan Vrajevic, Akhisar'a transferini kendi sosyal medya hesabından, "Osmanlıspor'la olan sözleşmem birkaç gün önce sona erdi ve yarın özgür bir oyuncu olarak Akhisarspor'a imza atacağım" mesajıyla duyurdu.

Yeni sezon öncesi antrenmanlarını ilçede sürdüren Akhisarspor, 6 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.

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