  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!
  •  
    Cocu BÜYÜK söz verdi! 'Taraftarları coşturacak'

Akhisarspor'da Rodallega ısrarı

Gelecek sezon hem Süper Lig hem UEFA hem de Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, Rodallega'yı istediklerini belirtti.

Kaynak: DHA
Akhisarspor'da Rodallega ısrarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2018 13:14
Spor Toto Süper Lig'de forvet transferi listesinin ilk sırasına Trabzonspor'dan Hugo Rodallega'yı alan Akhisarspor, eski yıldızının bonservisini almasını bekliyor.

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Kolombiyalı yıldızı tekrar takımda görmek istediklerini, bonservisini aldığı takdirde anlaşabileceklerini ifade etti. Rodallega, 1.5 sezon forma giydiği Akhisar'dan 2016-17 sezonunun devre arasında 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ve Mustafa Yumlu karşılığında Trabzon'a transfer olmuştu.

Bonservissiz isimlere yönelip dış transferde şimdiye kadar Kayserispor'dan Güray Vural ve Gençlerbirliği'nden Elvis Manu'ya 3'er, Osmanlıspor'dan Vrsajevic'e ise 2 yıllık imza attıran Akigo'da özellikle birçok ismin ayrıldığı hücum hattına takviye arayışı var. Akhisarspor, iç transferde ise Barbosa, Onur, Aykut, Hasan Ali'yle yeniden anlaşmıştı. Yeni sezon hazırlıklarına pazar günü Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başlayan Akhisarspor, yarın Erzurum'da 16 Temmuz'a kadar kampa girecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için