Spor Toto Süper Lig'de forvet transferi listesinin ilk sırasına Trabzonspor'dan Hugo Rodallega'yı alan Akhisarspor, eski yıldızının bonservisini almasını bekliyor.Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Kolombiyalı yıldızı tekrar takımda görmek istediklerini, bonservisini aldığı takdirde anlaşabileceklerini ifade etti. Rodallega, 1.5 sezon forma giydiği Akhisar'dan 2016-17 sezonunun devre arasında 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ve Mustafa Yumlu karşılığında Trabzon'a transfer olmuştu.Bonservissiz isimlere yönelip dış transferde şimdiye kadar Kayserispor'dan Güray Vural ve Gençlerbirliği'nden Elvis Manu'ya 3'er, Osmanlıspor'dan Vrsajevic'e ise 2 yıllık imza attıran Akigo'da özellikle birçok ismin ayrıldığı hücum hattına takviye arayışı var. Akhisarspor, iç transferde ise Barbosa, Onur, Aykut, Hasan Ali'yle yeniden anlaşmıştı. Yeni sezon hazırlıklarına pazar günü Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başlayan Akhisarspor, yarın Erzurum'da 16 Temmuz'a kadar kampa girecek.