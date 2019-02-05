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Akhisarspor'da kritik Cihat Arslan zirvesi

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftayı puan tablosunun dibinde kapatan Akhisarspor'da Cihat Arslan'ın geleceği tartışma konusu oldu.

Kaynak: DHA
Akhisarspor'da kritik Cihat Arslan zirvesi
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05 Şubat 2019 13:56
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un ardından Medipol Başakşehir'e de mağlup olarak ikinci yarıya kötü başlayan ligin son sırasındaki Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan'ın geleceği tartışılmaya başlandı.

Düşme hattının bir basamak üzerine çıkan Çaykur Rizespor'un 4 puan gerisinde dibe demir atan yeşil-siyahlılarda yönetimin Cihat Arslan'la toplantı yapacağı kaydedildi. Kötü gidişatın nedenlerini deneyimli teknik adama sormayı planlayan kurmayların, değerlendirme toplantısının ardından yol haritasını belirleyeceği ifade edildi. Yönetimin Arslan'la vedalaşabileceği de iddia edildi.

Akhisarspor'a 2016-2017 sezonun ardından bu sene 7'nci haftada oynanan Alanyaspor maçıyla geri dönen Cihat Arslan, Süper Lig'de 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıktı. Yeşil-siyahlı ekibin başında ligde ve kupada toplam 4 galibiyet elde edebilen Arslan, Avrupa'da ise 1 beraberlikle yetindi. Akhisarspor yönetiminin cumartesi günü iç sahada oynanacak Ankaragücü maçına kadar Cihat Arslan'la ilgili kesin kararını vermesi bekleniyor.

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