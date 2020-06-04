Akhisarspor'da Kovid-19'a rastlanmadı

TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor'da gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde pozitif sonuca rastlanmadığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Akhisarspor'da Kovid-19'a rastlanmadı
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04 Haziran 2020 16:04
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da futbolcular ve teknik heyette, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı bildirildi. 

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde, futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi. 

Açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize ikinci kez yapılan tüm Kovid-19 testleri, negatif olarak sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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