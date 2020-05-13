Akhisarspor'da koronavirüse rastlanmadı

Akhisarspor'da futbolcular ve teknik heyette, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı duyuruldu

Haber; AA
Akhisarspor'da koronavirüse rastlanmadı
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13 Mayıs 2020 16:05
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da futbolcular ve teknik heyette, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı bildirildi. 

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, dün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sağlık çalışanları tarafından futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi. 

Açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize dün yapılan tüm Kovid-19 testleri, negatif olarak sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 



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