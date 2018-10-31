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Akhisarspor'da Josue'nin hasreti bitti

Akhisarspor'un Portekizli orta saha oyuncusu Josue, geçen hafta Göztepe filelerini sarsarak gol özlemini dindirdi.

Kaynak: DHA
Akhisarspor'da Josue'nin hasreti bitti
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31 Ekim 2018 16:03
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Portekizli orta saha oyuncusu Josue, geçen hafta Göztepe filelerini sarsarak gol özlemini sonlandırdı. 

Sezon başında Osmanlıspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu son olarak Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşamıştı.

Josue, sarı-kırmızılı formayla 14 Mayıs 2017'de Gaziantepspor deplasmanında fileleri havalandırdıktan sonra geçen sezonu gol atamadan geçirdi. 533 gün sonra topu üç direk arasından geçiren 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu Göztepe'ye attığı şık golle hem moral buldu hem de takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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