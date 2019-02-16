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Akhisarspor'da Galatasaray öncesi iki kayıp

Akhisarspor'da bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Serginho ile Josue gelecek hafta deplasmandaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Sporx.com
Akhisarspor'da Galatasaray öncesi iki kayıp
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16 Şubat 2019 15:56
Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren müsabakada Akhisarspor ile MKE Ankaragücü 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda ilk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın 51. dakikasında MKE Ankaragücü'nde Brice Dja Djedje, gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından puanını 18'e çıkaran Akhisarspor, averajla son sırada yer aldı. Puanını 24'e yükselten MKE Ankaragücü ise maç fazlasıyla 14. sıraya çıktı.

Akhisarspor'da bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Serginho ile Josue, cezalı duruma düştü. İki futbolcu, gelecek hafta deplasmandaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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