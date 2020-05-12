TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da futbolculara Kovid-19 testi yapıldı.
Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sağlık çalışanları tarafından futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline Kovid-19 testlerinin uygulandığı belirtildi.
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Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sağlık çalışanları tarafından futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline Kovid-19 testlerinin uygulandığı belirtildi.
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