  •  
    Ve Fatih Terim, yıllardır aradığını ikiliyi buldu!..
  •  
    Ve Quaresma açıkladı! Görüşmedeki son karar
  •  
    Atletico Madrid, gözünü Florya'nın kalbine dikti!
  •  
    Victor Moses'ı büyüledi! 'Bu sizi asla yanıltmasın'
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!

Akhisarspor'da Cihat Arslan'ın yerine Cem Kavçak!

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftayı 17 puanla son sırada geçen Akhisarspor, teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayırdı.

Kaynak: Sporx.com
Akhisarspor'da Cihat Arslan'ın yerine Cem Kavçak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2019 14:27
Spor Toto Süper Lig'de 21. haftayı 17 puanla son sırada geçen Akhisarspor, teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayırdı.

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, yaptığı açıklamada, teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayırdıklarını belirterek, kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Eryüksel, ligin ilk devresinde de geçici olarak görev yapan Cem Kavçak'la yollarına devam edeceklerini söyledi.

Teknik direktör Safet Susic'le yolların ayrılmasının ardından 7. haftada göreve gelen Cihat Arslan yönetiminde 15 maça çıkan Akhisarspor, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen ve ilk maçta Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, Arslan idaresinde çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 yenilgi ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için