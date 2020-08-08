Akhisarspor'da Cem Kavçak dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktörlük görevine Cem Kavçak getirildi.

Haber; AA
Akhisarspor'da Cem Kavçak dönemi
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08 Ağustos 2020 17:36
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktörlük görevine Cem Kavçak getirildi.

Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, Cem Kavçak ile 2020-2021 sezonu için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kavçak, yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig'e veda ettiği 2018-2019 sezonunda 14 maçta görev yapmıştı.




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