Akhisarspor'da Cem Kavçak dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktörlük görevine Cem Kavçak getirildi.
Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, Cem Kavçak ile 2020-2021 sezonu için sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kavçak, yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig'e veda ettiği 2018-2019 sezonunda 14 maçta görev yapmıştı.
Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, Cem Kavçak ile 2020-2021 sezonu için sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kavçak, yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig'e veda ettiği 2018-2019 sezonunda 14 maçta görev yapmıştı.