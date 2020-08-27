Akhisarspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; AA
Akhisarspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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27 Ağustos 2020 15:53
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Akhisarspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 4 oyuncunun karantinaya alındığı ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Yeşil-siyahlı ekibin bugün Spor Toto Akhisar Stadı'nda Altınordu ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi.

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