Akhisarspor'da 2 futbolcu pozitif!

Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Akhisarspor'da 2 futbolcu pozitif!
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09 Ocak 2021 13:40
TFF 1. Lig'de 13. hafta erteleme maçında 11 Ocak Pazartesi günü Adanaspor'u konuk edecek Akhisarspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Adanaspor maçı öncesinde teknik heyet ve futbolculara yapılan testlerde 2 oyuncuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Sağlık durumları iyi olan futbolcuların izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.



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