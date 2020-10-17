Akhisarspor'da 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da Taha Yalçıner ve İrfan Hadzic'in kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Haber; AA
Akhisarspor'da 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı
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17 Ekim 2020 21:49
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da Taha Yalçıner ve İrfan Hadzic'in kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Akhisarspor'dan yapılan yazılı açıklamada, disiplinsiz ve takım bütünlüğünü bozmaya yönelik davranışlar sergileyen Taha Yalçıner ve İrfan Hadzic'in uyarılmalarına rağmen buna devam ettikleri için kadro dışı bırakıldıkları belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı almış, UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmiş kulübümüzün formasının ağırlığının farkında olan futbolcularla yoluna devam etme konusundaki kararlılığını tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz."



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