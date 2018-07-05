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Akhisarspor, Vrsajevic'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Akhisasrspor, Osmanlıspor'dan Avdija Vrsajevic'i transfer etti.

Kaynak: AA
Akhisarspor, Vrsajevic'i transfer etti
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04 Temmuz 2018 22:12
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Osmanlıspor'da forma giyen Avdija Vrsajevic'i kadrosuna dahil etti.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bosna Hersekli sağ bek, 2015-2016 sezonundan bu yana mücadele ettiği Osmanlıspor'da 65 Süper Lig ve 7 Türkiye Kupası maçında forma giydi. 

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