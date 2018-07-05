Akhisarspor, Vrsajevic'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Osmanlıspor'da forma giyen Avdija Vrsajevic'i kadrosuna dahil etti.
Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bosna Hersekli sağ bek, 2015-2016 sezonundan bu yana mücadele ettiği Osmanlıspor'da 65 Süper Lig ve 7 Türkiye Kupası maçında forma giydi.
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Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bosna Hersekli sağ bek, 2015-2016 sezonundan bu yana mücadele ettiği Osmanlıspor'da 65 Süper Lig ve 7 Türkiye Kupası maçında forma giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın